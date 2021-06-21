梁家輝頂替扮謝賢激似 胡楓開騷 「4小生」紅館重聚

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

修哥時隔3年再次踏上紅館舞台，請一班老友來玩番晚，除了薛家燕、羅蘭、林子祥、陳潔靈、《愛‧回家之開心速遞》演員、Supper Moment、曾江、Joe Junior等外，修哥的兩個孫女及4名曾孫也現身舞台，並與身在外地的孫兒即場連線合唱，十分溫馨。

掌摑8歲薛家燕即喊收工

當中有嘉賓趁機分享跟修哥的難忘事，《愛‧回家》「大小姐」林淑敏表示：「我入行時修哥同我講過『你要加油，雖然你個樣唔會即刻紅，但起碼都會撈到飯食』，每次我不想續約時都諗起修哥覺得我仲得。多謝修哥，不是你，我都不會咁堅持。」修哥卻說：「我有冇咁樣講過我都唔知！」薛家燕就大爆當年8歲剪短頭髮演修哥兒子被掌摑一事，修哥笑稱：「當時因為個個要趕住收工返去食團年飯，我就同家燕的媽媽講，我陣間一巴打過去。」家燕姐笑指當時立即喊，大家都可收工，自己亦不再怕拍喊戲。

重提謝賢怒摑曾江搞笑

修哥原計劃與《4個小生去旅行》的四哥、曾江及Joe Junior在紅館舞台再合體，可惜謝賢婉拒，不過修哥找向來扮四哥十分神似的梁家輝頂替，在台上以一身四哥造型驚喜現身，台下觀眾也不禁大呼：「好似呀！」4人還拿當年謝賢怒摑曾江一事開玩笑，梁家輝被曾江笑冇氣唱歌即反擊：「我最憎人challenge我。」修哥即叫曾江行開並說：「你顧住食滷味呀！」之後梁家輝再望着身旁的Joe Junior表示：「小心啲呀，你都戴眼鏡㗎，因住飛咗去。今晚好難得我哋可以4個小生同台，自上次打完交都未見過。」令台下捧腹大笑。

病癒甄珍在港來捧場

騷後修哥受訪時表示不累，但仍喉嚨痛，他說：「如果冇事，仲正呀！喉嚨有事就冇辦法啦，明年90歲會否再開騷就未知喇。」他透露甄珍剛巧在港故前來捧場，問知否對方身體狀况？他說：「她身體唔錯。」

修哥表示很久前知道梁家輝在鍾鎮濤演唱會任嘉賓十分搞笑，如果自己開騷一定要找他，並親自邀請對方當嘉賓，他笑稱：「有人傳了幾張相畀我睇，我第一時間問為何傳老四的相給我，睇真啲原來是家輝。」他表示與四哥多年老友，他不答應做嘉賓修哥也不會嬲。

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