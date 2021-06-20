【開箱】《高凶任務》 港人移民第二代 拍出非典戰爭怪獸片

女上尉肩負神秘任務

《高凶任務》由《勁揪俠》嘉兒莫蕊茲（Chloe Grace Moretz ）、《潛艦滅殺令》泰萊尊史密夫（Taylor John Smith）及《侏羅紀世界》尼克羅賓遜（Nick Robinson）主演。故事講述二戰期間，女上尉莫德加勒特（嘉兒莫蕊茲飾）攜同機密包裹登上B-17轟炸機。 空軍人員見手無縛雞之力的她不請自來，遂惡言相向，企圖以言語刺激和羞辱她。男機組人員對莫德的不滿與鄙視逐漸高漲，雙方衝突愈演愈烈，令她的飛行任務困難重重。然而幾名男空軍也有很多潛藏恐懼，埋伏在雲層中的陰影正逐步摧毁飛機核心，究竟這個黑影是來襲的日本空軍，還是潛藏在雲端的未知生物？莫德被困在狹窄的空間，面對未知的環境，她必須超越極限，對抗外敵的同時，守護好她的神秘包裹。

童星出身的嘉兒莫蕊茲憑《勁揪俠》揚名，現年24歲的她已拍過五六十齣電影及劇集。她表示一看《高凶任務》的劇本已很喜歡，不過拍此片也吃盡苦頭，除了要長時間在狹小空間演出外，吊威也拍動作戲，也搞到周身瘀青，她稱拍到尾聲時甚至要利用午休時間檢查身體。嘉兒表示動作片中最喜歡的角色是《殺神特工》（Wanted）安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）。

前半段全是對話獨腳戲

導演梁文欣2011年自編自導的浪漫喜劇《我的婚禮和其他秘密》（My Wedding and Other Secrets），是當年新西蘭最賣座的本土電影，《高凶任務》是她首次執導的美國片。遠赴荷李活的她，亦交出了非典型作品。最初會以為這是戰爭片，但開場不久，嘉兒莫蕊茲飾演的莫德已被丟到飛機下層的炮台位置，之後幾乎半齣電影都是看着嘉兒透過無線電與幾名空軍對話的獨腳戲，一度擔心這二戰片是否要「講」到完場之際，先是有不明飛行物體的怪獸出現。然後在劇本的推進中，從莫德跟空軍們的對話，逐步揭開她的背景。有秘密特別任務只是幌子，她其實已婚，而且跟B-17轟炸機內其中一名空軍有染。她十分珍重的包裹也「非同小可」，為免打擾欲入場觀衆的雅興，就此打住不再細表。只能說，這不是一般的戰爭片，敵方不止是日軍，還有怪獸出現。導演刻意以唯一的女角為主導，好幾次驚險遇襲，也是一班大男人最初瞧不起的莫德負傷抗敵。片末放映出一張張女軍人的照片，導演特別向她們致敬的意圖十分明顯。

上映日期：6月17日