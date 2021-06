【開箱】《洛基》 揭開Marvel多元宇宙序幕

設時間變異管理局

因在Marvel超級英雄片《雷神奇俠》系列扮演「​洛基」而爆紅的英國男星湯希丹斯頓(Tom Hiddleston),雖然一直扮演配角,但每次出場都搶盡風頭,今次擔綱主演《洛基》,表現肯定更亮眼。

故事發生在《復仇者聯盟:終局之戰》後,自稱「詭計之神」的洛基被捕後,趁着混亂偷走空間寶石,在穿越時空的逃亡過程中,意外墜落蒙古戈壁沙漠,卻遭時間變異管理局人員拘捕,被指觸犯破壞時間線的重罪,由此揭開《洛基》多元宇宙的序幕。

新劇提及Marvel電影宇宙(MCU)中,全能全知的時間守護者早已出現,他們創造出神聖的單一時間線,並設立時間變異管理局,防止出現時間分叉,同時處理像洛基這類不守規矩的時間犯。

洛基追捕另一洛基

洛基被捕後,一旦罪成恐永不超生,《翻生侏羅館》男星奧雲韋遜(Owen Wilson)飾演管理局特工莫比烏斯提出交換條件,利誘洛基出手相助,為局方捉拿一名惡行昭彰的時間犯,宣稱世上只有洛基能夠對付他,而此人正是洛基。嚴格來說,應該是洛基的變異因子,即是他在多元宇宙的另一版本,根據劇情透露,變異因子並不止得一個。

洛基勉強答應,從翻查管理局檔案中,發現有關其故鄉聖域界遭毀滅的資料,猜測變異因子可能躲藏在末日的時間線內,藉以避過追捕,為了證明自己理論正確,洛基偕莫比烏斯返回公元79年的龐貝城,目睹火山爆發過程,證實推測可信。

到第2集完結前,洛基終於跟變異因子相遇,後者透露驚天陰謀:她打算利用時間重設裝置,創造多重時間分支,藉此摧毁單一時間線。莫比烏斯遲來一步,目送洛基與變異因子一起踏入時光門,從此失去蹤影。

Marvel劇集雖然獨立成篇,然而每輯都跟MCU互有關聯,例如《WandaVision》為「紅女巫」伊莉莎伯奧遜(​Elizabeth Olsen)即將加盟《奇異博士2》(Doctor Strange in the multiverse of madness)鋪路;《飛​隼與寒冬戰士》交代「飛隼」安東尼麥奇(Anthony Mackie)正式接任為第2代美國隊長,疑似為MCU下一階段開拍《美國隊長4》埋下伏筆。

兩男主角鬥智精彩

至於《洛基》與明年5月開畫的《雷神奇俠4》(Thor: Love and Thunder)故事可會有關?甚至提早跟今年11月上映的《永恆族》順利接軌?還得留意餘下4集的劇情走向。

《洛基》不單節奏明快,更是湯希丹斯頓的個人表演騷,全劇表現生鬼,思路游走正邪之間,令人難以捉摸,跟奧雲韋遜搭檔亦充滿火花,後者每次幾乎跌入洛基設計的陷阱之際,總能化險為夷,二人鬥智場面相當精彩。

值得一讚的是,此劇美術設計非常出色,時間變異管理局內所有擺設,無論是燈飾、枱櫈、電腦,甚至電梯按鈕等,都經過精心炮製,充滿Space Age懷舊風格,卻又感覺超現實,可謂賞心悅目。