【開箱】《洛基》 揭開Marvel多元宇宙序幕

設時間變異管理局

因在Marvel超級英雄片《雷神奇俠》系列扮演「​洛基」而爆紅的英國男星湯希丹斯頓（Tom Hiddleston），雖然一直扮演配角，但每次出場都搶盡風頭，今次擔綱主演《洛基》，表現肯定更亮眼。

故事發生在《復仇者聯盟：終局之戰》後，自稱「詭計之神」的洛基被捕後，趁着混亂偷走空間寶石，在穿越時空的逃亡過程中，意外墜落蒙古戈壁沙漠，卻遭時間變異管理局人員拘捕，被指觸犯破壞時間線的重罪，由此揭開《洛基》多元宇宙的序幕。

新劇提及Marvel電影宇宙（MCU）中，全能全知的時間守護者早已出現，他們創造出神聖的單一時間線，並設立時間變異管理局，防止出現時間分叉，同時處理像洛基這類不守規矩的時間犯。

洛基追捕另一洛基

洛基被捕後，一旦罪成恐永不超生，《翻生侏羅館》男星奧雲韋遜（Owen Wilson）飾演管理局特工莫比烏斯提出交換條件，利誘洛基出手相助，為局方捉拿一名惡行昭彰的時間犯，宣稱世上只有洛基能夠對付他，而此人正是洛基。嚴格來說，應該是洛基的變異因子，即是他在多元宇宙的另一版本，根據劇情透露，變異因子並不止得一個。

洛基勉強答應，從翻查管理局檔案中，發現有關其故鄉聖域界遭毀滅的資料，猜測變異因子可能躲藏在末日的時間線內，藉以避過追捕，為了證明自己理論正確，洛基偕莫比烏斯返回公元79年的龐貝城，目睹火山爆發過程，證實推測可信。

到第2集完結前，洛基終於跟變異因子相遇，後者透露驚天陰謀：她打算利用時間重設裝置，創造多重時間分支，藉此摧毁單一時間線。莫比烏斯遲來一步，目送洛基與變異因子一起踏入時光門，從此失去蹤影。

Marvel劇集雖然獨立成篇，然而每輯都跟MCU互有關聯，例如《WandaVision》為「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（​Elizabeth Olsen）即將加盟《奇異博士2》（Doctor Strange in the multiverse of madness）鋪路；《飛​隼與寒冬戰士》交代「飛隼」安東尼麥奇（Anthony Mackie）正式接任為第2代美國隊長，疑似為MCU下一階段開拍《美國隊長4》埋下伏筆。

兩男主角鬥智精彩

至於《洛基》與明年5月開畫的《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）故事可會有關？甚至提早跟今年11月上映的《永恆族》順利接軌？還得留意餘下4集的劇情走向。

《洛基》不單節奏明快，更是湯希丹斯頓的個人表演騷，全劇表現生鬼，思路游走正邪之間，令人難以捉摸，跟奧雲韋遜搭檔亦充滿火花，後者每次幾乎跌入洛基設計的陷阱之際，總能化險為夷，二人鬥智場面相當精彩。

值得一讚的是，此劇美術設計非常出色，時間變異管理局內所有擺設，無論是燈飾、枱櫈、電腦，甚至電梯按鈕等，都經過精心炮製，充滿Space Age懷舊風格，卻又感覺超現實，可謂賞心悅目。