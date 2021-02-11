《機智醫生生活2》首播收視破tvN最高紀錄 趙正錫扮MIB解窘

據韓國傳媒報道，《機智醫生生活2》前晚首播錄得10%收視佳績，最高瞬間更達12.4%，不單超越上季第一集的6.3%，更擊敗《陽光先生》（8.85%）和《男朋友》（8.68%），刷新tvN史上最高開播紀錄。港迷可透過影視串流平台Netflix同步收看。

田美都婉拒告白

《機智醫生生活2》首集講述飾演律帝醫院駐院醫生的趙正錫、柳演錫、鄭敬淏、金大明及田美都，為了照顧病人，不分晝夜工作。婦產科醫生金大明接收一名懷孕19周卻穿羊水的孕婦，所有醫護都覺得胎兒保不了，只有他願意為孕婦作出最後努力。另一方面，在兒科留院3年終不治的病童逝世後，其母仍然進出醫院，醫護均感奇怪，唯獨兒科醫生柳演錫理解，她只想找人聊天，藉此懷念亡兒的心情。

首集亦解開不少上季留下的謎團，金大明在聖誕佳節拒絕女醫生邀約，並跟前妻見面，原來她的父親暈倒入院，金大明留下為對方打點一切；柳演錫跟女醫生張冬天（申鉉彬飾）拍拖，放棄當神父的夢想，首集開展甜蜜約會。最多人關心的是趙正錫曾向田美都表白，女方不欲破壞多年友情，婉轉拒絕對方心意，令不少粉絲感惋惜。

合唱經典歌獲讚

值得一提的是，劇中飾演單親爸爸的趙正錫，因為扮演其子的童星金俊在過去一年長高不少，為免觀眾覺得不連戲，導演刻意安排趙正錫模仿《黑超特警組》主角，念出搞笑對白：「新的一年，小孩子就會長大，來看一看這兒。」接着他拿着起閃光筆，上演經典「消除記憶」戲碼，相當搞笑。

《機智醫生生活》每集都有唱歌環節，今季亦不例外，趙正錫等人夾Band合唱經典歌曲《雨和你》，觀眾大讚趙正錫唱功出色，有望成為上季《Aloha》後，另一得獎的熱門歌曲。

文：蘇珮欣