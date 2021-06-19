冒認Kirsten提名人 亂改中文名 林作自封抽水王：佢欠我一句多謝

開玩笑無傷大雅 自覺獨具慧眼

林作對於Kirsten爆他不是提名人，他回覆《明報》說自己已正式成為「香港抽水之王」，是實至名歸，將會是繼電影《千王之王》後又一話題之作。他稱向外界說是Kirsten提名人是講笑，一向本着開玩笑方式「抽水」，沒有惡意，亦未至於「利用他人獲利」，事實上無任何人問津眾籌。他亦未有邀請Kirsten合作，甚至不讓絕大部分人打擾她，可以說是倍加呵護的典範。他重申向來愛開玩笑，無傷大雅，沒收過一分錢。他認為Kirsten獲得了名氣、榮譽、關注、愛戴，毫無損失，更已成為《2021香港小姐競選》的最受矚目小姐，他自覺獨具慧眼，感到欣慰。

林作說︰「真心支持，現在成就偉業，成為今年第一個接受專訪的佳麗，請問該感謝我還是咒罵我？沒有我，有Kirsten嗎？」他還稱Kirsten欠他一句多謝。至於為Kirsten改中文名「霍韻璇」，林作笑說因媽媽提名的女仔叫霍穎璇，他取諧音「霍暈船」，但大家寫成「霍韻璇」。

記者：林蘊兒