放下心中芥蒂 柳應廷Anson Kong灑淚相擁

Lokman被調教變開心隊長

前晚一集楊樂文（Lokman）被經理人黃慧君（花姐）形容由以前很有火的MIRROR隊長，到現在完全想放棄做隊長。Lokman本是最讓花姐放心的成員，但她曾令Lokman覺得只照顧其他成員而被忽略。花姐稱Lokman因做偶像派及隊長，很多事不能做，又要保持靚仔、正經，其實他不開心，故盡量找拍戲機會給他。花姐想梁祖堯調教Lokman，變成一個開心的隊長。

梁祖堯與Lokman傾偈，望Lokman能保持火爆的能量，但也要保持現在的謙卑。Lokman有所感觸，哭訴最近看《狂舞派3》時，有點掛住以前的自己，以前無拘無束、自由奔放的魄力推動向前，不知何解現在收埋了。梁祖堯說他要擁抱現在的自己，將會是一個開心隊長。Lokman聽後似有所領悟，再次展露笑容。Lokman在這集演技比試中奪得「最佳演繹獎」，他很開心，因他熱愛演戲，覺得獲獎是一個肯定。

娛樂組