與7個月大貝貝共度首個父親節幸福滿滿 82歲劉詩昆被愛女冧到無法自拔

現時7個月大的貝貝皮膚白皙，長相較似媽媽很愛笑，眼大大面尖尖樣子精靈可愛。劉詩昆聘請兩名工人姐姐專責協助太太輪流照顧貝貝，可見他們非常重視愛女。

女兒被安排上台向父母獻花

提到今年是貝貝跟爸爸度過第一次父親節，但因疫情寧願減少外出風險，孫穎決定邀請數名好朋友帶同子女到他們家中作客開小型派對，齊齊溫馨過節慶祝；加上他們正忙籌備本月底舉行的音樂會，到時一家三口將首次一起上台。孫穎說：「6月26日我與丈夫參與在西九文化戲曲中心舉行的《中國女性百年風采音樂會》，我們會以鋼琴和琵琶合奏，也會跟音樂學校的學生一齊表演。7個月大的貝貝到時會被人抱上台向我們獻花，是她人生的第一次，也應該是全場年紀最小的一個，成為矚目焦點。所以，她現在日日也陪我們在家練琴，聽到音樂自然好興奮雀躍，似想跟我們一齊表演。不過我們不會強迫女兒從小就開始學音樂，不想給她壓力，只希望她有快樂童年。」

孫穎爆老公變「女兒控」

自美國回港3個月，劉詩昆為避疫多留家中，透過視像會議工作，亦專心為自己的自傳埋尾。貝貝每日也乖乖地陪伴爸爸開工，難怪劉詩昆形容自傳是女兒有份協助完成的。貝貝平日喜歡躺在爸爸身上一齊看電視聽音樂，但當她不開心扭計的時候，則會發音叫單字「媽」要求抱抱，孫穎取笑女兒很聰明，懂得有麻煩事才會找媽媽。她又爆丈夫已變「女兒控」的誇張趣事：「有朋友來我們家開會，見到老師不時踱步行出行入，原來他心不在焉掛着貝貝，一小時內入房6次偷望熟睡中女兒。有次貝貝在泳池玩水後，因皮膚敏感出現輕微紅疹，丈夫大為緊張即通知司機，要1分鐘內出車載貝貝去醫院接受檢查。」劉詩昆不介意寵壞女兒，相反孫穎則會寵罵兩者取平衡來教育小朋友，所以有請教朋友意見，讓小朋友培養多方面興趣發展潛能。

記者：林蘊兒

相片由孫穎提供