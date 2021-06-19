捲不雅片風波首現身 吳偉豪承認是片中主角：唔應該咁做

《愛．回家之開心速遞》昨日宣布再添食拍多180集，至總集數1400集，一眾劇中演員落力宣傳。吳偉豪打破沉默不再「潛水」，接受訪問交代不雅片段流出一事，無綫出動經理人護駕甚為緊張，對他愛護有加。

交警方處理不方便回應

吳偉豪受訪時表示不雅自拍片流出後仍保持開工。問可有想過片段如何流出？為何要拍這段片？可有因此事影響到其他工作？怕不怕有其他片段流出？片段是有人刻意還是不小心流出？他一概表示這件事已交了警方處理，不方便回應。不過問到是否間接承認是片中人？他直認道：「呢條片係我嚟嘅！其他事情就不多講了。」他表示沒有因此事影響心情，專注工作，家人亦沒有因此事鬧他，他說：「其實都想多謝番呢段時間支持我的屋企人、同事、朋友和粉絲。」

前女友流出片段？「大家諗多咗」

對自拍不雅片可感後悔？吳偉豪說：「都覺得唔應該咁做。」但他稱不怕影響形象，片段流出時專注工作，心情沒有感到很震撼，也多謝公司體諒。因這段不雅自拍片惹來網上不少負評，他表示不會受影響。問到重要部位也被批評，可有尷尬或不開心？他說：「都無乜放喺心度！」該片段是否由前女友流出？他說：「大家諗多咗喇！」

許家傑力撐：經一事長一智

吳偉豪不雅片流出後除獲公司力保，也獲同劇演員力撐。問到幾名前輩可有給予吳偉豪一些鼓勵說話？許家傑說：「我有，因為大家同一個劇組，間中也會一齊健身，在我立場上，他的私人事自己會解決，他都大個仔，經一事長一智，我覺得他的精神狀態都非常之好。」

袁文傑：最緊要投入工作做足本分

袁文傑表示沒有特別向吳偉豪提點：「呢啲嘢，大家男人心照不宣啦！他是個聰明的後生仔，自己識得處理，有時說話上鼓勵，可能會造成更加多滋擾和壓力，最緊要他回來投入工作，做足本分，是最緊要的事情。」呂慧儀大讚吳偉豪處理得好好，十分成熟，且沒有影響工作。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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