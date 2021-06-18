主演賀歲片對撼黃子華 鄭中基趕工陪仔女放暑假

目前他忙拍賀歲片《闔家辣》，可能與黃子華與鄧麗欣主演的賀歲片對撼，昨日有消息指黃子華已接拍陳詠燊執導，預計明年農曆新年上映的愛情喜劇，有份參演的還有張繼聰及大馬女神林明禎。黃子華對上一部賀歲片是2020年上映，票房達2945萬元的《乜代宗師》。

爆囝囝有6個女朋友

鄭中基希望6月底拍竣《闔》片，屆時可陪子女放暑假，他說：「暑假不是不工作，但要留些時間與子女親子活動，過往7月大女生日會去旅行，今年疫情不能出埠。」他大爆10歲女兒愈大愈大膽，愛玩過山車，今年可能陪女兒玩過山車慶生，他笑說：「好彩我仲夠膽玩過山車，過幾年要搵細佬陪她。（到時可能有男友陪？）太快了，女兒現在稱沒有男友，反而細佬話有6個女朋友，他未知什麼是拍拖，女同學就當女朋友，可能他得6個朋友。我和子女無所不談，從不跟他們講BB話和疊字，所以他們說話像個大人。」

他原本年底在台灣小巨蛋舉行演唱會，現在因當地爆發疫情，未知能否如期，鄭中基說：「一直有溝通，8月底前舉行的演唱會要取消，後面未知。現在最重要是抗疫，我的演唱會再延期都無問題，希望開到，證明疫情已受制。」

記者：柯美