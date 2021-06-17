【開箱】《烈日特工：毁滅倒數》 藤原龍也變身爆炸危機「鐵金剛」

同袍犧牲 代完成任務

《烈日特工：毁滅倒數》講述「AN通訊」表面是小型通訊社，其實是集合了特工的秘密間諜組織。為防止旗下特工泄密，「AN通訊」在特工心臟附近安裝計時炸彈，只要失聯超過24小時，計時炸彈便會開始倒數，若特工在5分鐘內沒致電組織解除倒數，將會自爆身亡。當中頂尖的鷹野一彥（藤原龍也飾）與新人田岡亮一（竹內涼真飾），奉命到保加利亞營救被中國財團CNOX禁錮的特工山下龍二（市原隼人飾）。距離山下跟總部回報任務進度僅剩5分鐘，鷹野與田岡為救出山下，與CNOX僱用的黑幫展開激烈打鬥。可惜仍無法救回山下，目睹他身上的計時炸彈引爆身亡。

鷹野與田岡決定接手山下未完成的任務，並查出他被禁錮與「次世代能源」有關。各地的優秀科學家積極研究新的替代能源，其中以日本科學家小田部教授（勝野洋飾）所研發的太陽能源最為優良，中國CNOX集團企圖奪取此能源的機密文件並壟斷技術。鷹野與田岡追查期間，遇上接近CNOX會長黃安迪（翁華榮飾）的神秘女子綾子（韓孝珠飾），以及自由身的韓國特工金大衛（卞耀漢飾）。金大衛為了獲得小田部教授信任，不惜接近他的女兒小田部奈奈（八木亞里紗飾），還勾結綾子背叛黃安迪，將所得機密檔案售予俄羅斯。

鷹野為了拯救被擄走的小田部教授及田岡，單人匹馬闖入佈滿敵人的貨船，貨船即將沉沒，他一邊要救人一邊要自救，面臨死亡的一刻，他獲金大衛拯救，他背後的金主，是與鷹野相識於微時的同窗好友。

動作場面有睇頭

《烈日特工：毁滅倒數》由《海猿》、《暗殺教室》系列的羽住英一郎執導。改編自人氣作家吉田修一的「鷹野一彥系列」，以當中首兩部《太陽不會動》及《森林知曉》為基礎改編。片中講述太陽能源特工戰的部分改編自《太陽不會動》，副線講述鷹野背景與身世則來自《森林知曉》。鷹野與胞弟小時候被父母虐待，困在家中多日無人理，導致胞弟餓死，直到鄰居失火，鷹野才被救出。之後他被「AN通訊」收養並訓練成特工。高中時遇上為了逃避被性侵的痛苦經歷而遷居鄉郊的少女菊池詩織（南沙良飾），她沒有生存意志；鷹野的心理陰影也不少，他抱着的信念是努力活過今天，過了今天後，再努力活過明天就好，這正好呼應了「AN通迅」特工胸口的炸彈裝置。

此片以世界各地為舞台，在保加利亞等地取景是賣點之一。據悉在保加利亞拍外景近一個月，尤其是開場部分，在當地總統官邸前封鎖街道拍攝飛車追逐場面，十分刺激。尾聲鷹野與田岡由天橋跌落火車，繼而在火車上的連場動作戲，也甚有視覺效果。

據悉戲中大部分動作場面，都是藤原龍也和竹內涼真親身上陣。開拍前半年二人開始狂操體能，務求以最佳狀態演出。藤原透露他與市原隼人一起吊威也，從3樓高度一躍而下的場面，身體不由自主地發抖。他又表示小時候曾遇溺，所以十分怕水，然而片末講述他在沉沒中的貨輪拯救竹內涼真，需要海中拍攝，是他出道以來最辛苦的場面，他說：「多次感到生命受威脅，有出現過走掉不拍攝的念頭。」

韓國演員參演 另有迷你劇播出

此片另一賣點是日韓演員合作，《W：兩個世界》韓孝珠與《陽光先生》卞耀漢分別飾演自由身特工。前者突破「女神」形象，飾演性感妖豔的綾子，表現突出，特別是流利的英日語，幾乎忘記她是韓國女演員。卞耀漢扮演身手不凡的韓國特工，與藤原龍也份屬同行，二人曾多次交手，但不置對方於死地，只因各為其主才變成宿敵。

整體來說，《烈日特工：毁滅倒數》動作場面刺激精彩，演員賣力演出值得一看。可是將鷹野身世之謎穿插片中，顯得混亂，篇幅也過長，用了約三分一時間敘述，其實簡單交代已可，變相削弱了主線劇情。

另外，除了110分鐘的電影故事外，導演及兩名男主角同時拍攝了外傳的6集迷你劇《太陽不會動 -THE ECLIPSE-》，去年5月在日本有線頻道WOWOW播出，香港觀衆可在NowTV自選服務欣賞得到。

上映日期：6月10日