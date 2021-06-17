木村拓哉演《權力遊戲》監製英語劇 18歲光希拍《咒怨》導演新恐怖片

木村拓哉主演新劇《The Swarm》，改編自德國暢銷作家Frank Schatzing的同名科幻小說，講述人類與高智慧海洋生物之間的鬥爭故事，木村飾演科學家小組的創辦人，是個理性與權威兼備的角色。新劇由《權力遊戲》法蘭杜格擔任製作人，法國、德國、瑞士和意大利等多個歐洲電視台跟日本Hulu頻道攜手合作，演員陣容亦相當國際化，預計明年全球同步播放。

法蘭杜格對於木村拓哉加盟新劇表示興奮：「能夠跟日本最著名的藝人合作，令我充滿期待。」由於《The Swarm》全劇以英語對白為主，有網民擔心木村能否應付？事實是早在1999年收到王家衛邀請拍攝《2046》時，木村已努力學習英文，相信可以大派用場。

東映創業70周年重頭戲

木村拓哉跟工藤靜香婚後育有兩名女兒，現年20歲的心美率先進軍日本影壇，透過試鏡獲得笑匠明石家監製動畫電影《漁港的肉子》配音工作，圓了聲優心願；至於18歲的光希亦不甘後人，據雜誌《週刊文春》今期報道，有「恐怖大師」之稱的清水崇導演將於本月中開拍東映電影公司創業70周年的重頭戲，女主角正是首次拍戲的光希。

清水崇執導恐怖片系列《犬鳴村》去年2月在日本開畫，票房收逾14億日圓（約9800萬港元）；今年2月推出續集《樹海村》受疫情影響，雖然票房下滑至6億日圓（約4200萬港元），但無阻「三部曲」最後一集《牛首村》（暫名）製作，光希更在劇本完成之前，順利通過試鏡，贏得入行以來首個電影角色。

清水崇憑《咒怨》打開荷李活市場，改編自同名日本漫畫的新片《異變者》更獲影視串流平台Netflix購入版權，今年4月全球同步播放，且看光希能否藉着《牛首村》進軍國際影壇？