木村拓哉演《權力遊戲》監製英語劇 18歲光希拍《咒怨》導演新恐怖片

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉憑《2046》及《I Come with the Rain》進軍國際影壇,然後無以為繼,直至最近接拍《權力遊戲》監製法蘭杜格(Frank Doelger)的英語新劇《The Swarm》,成為他入行以來首次參演海外劇集,下月將赴意大利拍攝;他的18歲細女光希亦不遑多讓,入行3年首次拍戲,獲《咒怨》導演清水崇欽點演出恐怖新片,不單是東映電影公司創業70周年的重頭戲,更有望挾清水崇之名,打開荷李活市場。