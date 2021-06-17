上位無壓力 懶理惡言接納好意見 湯洛雯睇ViuTV取長補短

靚湯在《一笑渡凡間》飾演女捕快，首次演打女，初時面對大量動作戲感吃力。首次接觸耍刀，古裝與時裝打戲大不同，不能亂打一通，要打得有功架，所以一停機便狂練習，她說：「阿蕭（蕭正楠）每次見到就大叫『阿湯練緊刀呀，散開。』」拍劇期間靚湯都有受傷，因古裝鞋比較鬆和鞋底較滑，經常拗柴。為配合角色豪邁硬朗性格，靚湯還要忍笑，笑稱初時忍得很辛苦，但之後已習慣。

作為無綫久違的一套古裝神話劇，靚湯稱收到劇本時已很喜歡，並說：「我本身特別喜歡古裝，很喜歡跟同劇演員的化學作用，至今仍像一個大家庭。」今次是靚湯與蕭正楠繼《翻生武林》後再合作，她說二人比之前熟了很多，非常有默契。

讚阿Dee好人搞笑

近年ViuTV崛起吸引不少年輕觀眾，靚湯直認有看ViuTV節目，心態是這個行業無分東西，只要行業好便大家都好，彼此就好像一個大家庭，對方有好的也值得學習。靚湯表示上年拍電影曾跟ERROR的阿Dee合作，大讚對方好人又好笑，這行最緊要百花齊放，她說：「我覺得進步就一定要大家合作，令香港娛樂圈穩步上揚。」

近年開始上位成為女主角，問到靚湯壓力會否大增？她認為相反，初入行時可能會驚，現在已豁出去，並說：「做這行3分努力，7分運氣，有很多外來因素並非我們可控制，能控制的是令自己進步。可能我讀心理學，很着重心理素質，要懂得隨心，才不會鑽牛角尖。」

無奪「視后」之心

在前進路上，難免會遇到一些抨擊。靚湯會將這些聲音分成兩類，她吸收好的建議，從而改善；一些為鬧而鬧的，她不會擺上心。她說：「我是一個不太理別人看法的人，總有人喜歡你，或不喜歡你，最緊要滿足到自己先。」靚湯稱工作只是養活自己的一部分，不會將角色情緒帶回家；着重開心人生的她，亦有發掘新興趣，例如學插花和再學溜冰、豎琴等。

雖然正在上位，靚湯從未想過要奪「視后」，並說：「我是一個很chill的演員，只要拍得開心，有好劇本已很滿足。還有很多角色我都想試，例如大反派。之前在《金宵大廈2》其中一個單元，演追星鐵粉，這些都是現實生活遇不到。我想嘗試多些，多過用一個獎來定義成功。」

唔怕馬明有女埋身

在演戲上遇到難題時，可會請教父親湯鎮宗或視帝男友馬國明（馬明）？她斬釘截鐵說：「不會，初入行時，我問過爸爸喊戲如何喊得出，他說你投入角色就得，跟住我已無再問。我同馬明一拍拖就會放下所有工作，跟普通情侶拍拖一樣。」

近期男友頻頻往內地工作，可有小別勝新婚？她笑說：「我兒時都是這樣跟父親相處，習慣了，以前有問媽咪是什麼感覺，她說更加自由，我現在嘗試向這個方向去諗，但當然都會想見。」

男友被視為圈中筍盤，是不少女士心中的理想對象，可擔心馬明在內地工作，有狂蜂浪蝶主動埋身？靚湯說：「喜歡一個人就應該百分百信任他，不會check對方，要來便來，與其懷疑，不如相信他。如果真的受傷，便一次過傷心，之後再爬起來。」靚湯說欣賞男友chill爆個性，面對每個工作都盡百分百努力，但不會有壓力，一切順其自然，這種心態很值得學習。

場地提供：KOL Workshop

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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