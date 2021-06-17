林家棟拍《手捲煙》爆粗鬧新人助入戲

沒留意電檢條例指引修訂

商經局刊憲修訂《電影檢查條例》指引，可能構成危害國家安全罪行的電影不宜上映。家棟自言忙於拍攝與古天樂合演的《惡行之外》，接着再為《斷網》補戲，沒留意修訂：「現在說什麼也不公平，我不信懶人包，一知半解，要詳細睇完先講，現在講好武斷。」

蔣祖曼再與林家棟合作

蔣祖曼戲中客串老師一角，「陳健朗做演員時已認識，他說有個角色適合，叫我幫手，我一口便答應。（不收錢？）象徵式收車馬費，不收也可以，想支持香港電影」。她第2次與家棟合作，終於有對手戲，獲益良多。「家棟會講他之前和之後那場戲是怎樣，讓我容易墮入環境和角色 ，又教我怎樣演會好一點。」

記者：柯美

攝影：劉永銳