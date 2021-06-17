被「姐夫」單立文點評多年 張敬軒：他有資格

與家傭一起上堂學中菜

軒仔的家傭「遮遮」有新「傑作」，他笑言朋友說「遮遮」已成為全港最出名廚師，但快畫上句號。他解釋：「別人去婚姻輔導，我們就一起去接受賓主餐飲輔導。『遮遮』自我發揮能力太強大，為保我生命安全，跟她一起上堂，有20堂，以中餐為主。」「遮遮」是唱得之人，何時帶上節目？軒仔笑言醞釀一個勁的時候，聽過「遮遮」唱歌，絕對上得台。

被指太悲 菊梓喬稍後出開心歌

菊梓喬節目中與幾名素人合唱《只想與你再一起》感開心。是否開心過與傳不和的吳若希合唱？她尷尬笑說：「都開心，希望自己的歌有多些不同版本。」她上次唱《秘密花園》被狠批，但無留下陰影。網民指她唱歌樣子太悲情，已跟公司反映，稍後推出較開心的歌，就算再唱悲慘情歌，都想以正能量方式演繹，避免讓人感到弱者和受欺凌的感覺。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com