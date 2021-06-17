兩「星二代」迎戰「翻版楊采妮方媛」 關禮傑麥翠嫻女兒晉身複選

65名進入複選的佳麗悉心打扮，各展美態。關楓馨現身即成為焦點，她在等車時未有除下口罩，表現低調。問她可有信心？她連聲說：「平常心。」她稱首次面試後，爸爸關禮傑給予鼓勵。問「星二代」身分可有壓力？她避談說：「下次再講！」另一參選「星二代」是麥翠嫻女兒龔敏晴，由父親揸車接載到場，為她壯膽。龔敏晴表示甚少幕前經驗，希望藉此提升自信心。是否想入娛樂圈？她自言抱學習和好奇的心態參與，「星二代」身分是有少少壓力，以往因比較細膽，今年才有足夠信心參選。麥翠嫻希望讓女兒見識，臨別時母女相擁以示支持。商人爸爸龔汝華亦支持女兒參選，想她做自己開心的事。

裕美自嘲「情敵」助手 林母的奴隸

19歲「話題佳麗」霍穎璇由裕美陪同到場，裕美更為「情敵」手挽隨身物品，自嘲是霍穎璇助手。是否林母叫她照顧對方？她說：「是呀！我現在是林母的奴隸，任她差遣，特意陪她契女來參選。（是否很不願？）很甘願，晨早見靚女當然精神，我平時無咁早起身。」林母比較想霍穎璇當新抱？裕美直言沒所謂，她比較大方，也辛苦對方，做林母新抱不易。霍穎璇坦言對契媽言論有少少驚訝。是否準備做林家新抱？她笑言：「都不是。」裕美搶答：「她那麼年輕，怎會選林作？」對於被發現參選港姐，同時也現身ViuTV歐洲國家盃節目？霍穎璇表示現時自由身，與ViuTV無約。

「翻版吳謹言」稱要練好廣東話

被看高一線的「翻版楊采妮」梁凱晴、「翻版方媛」陳聖瑜及「翻版吳謹言」王婳婳愈戰愈勇，是大熱之選。梁凱晴自言有信心，最緊要調整好心情。可覺得自己似楊采妮？她說：「少少啦，會增加信心，開心有人覺得我似她。」被視為大熱，她露出甜美笑容說很開心，多謝大家支持，仍要努力收身。陳聖瑜笑言都有人說她似方媛，自己也喜歡郭富城，是她兒時偶像。可有信心？她笑說：「要看大家會否給機會我。」不諳廣東話的王婳婳再穿上最愛的黑裙應戰，她稱要練好廣東話，對自己有信心。有人覺得她似吳謹言？她開心表示很喜歡對方，也有朋友說她像。

不少佳麗比首輪面試時狀態更佳，當中以葉靖儀和伍允靖最顯著。葉靖儀穿貼身露背裙，騷弗爆身材。伍允靖穿上高衩裙，由波士頓返港的她現職金融。模特兒梁允瑜身材高䠷，她表示每一個環節都有信心。她的社交網有不少泳裝相，是否對身形有信心？她表示ok，平時有健身，自覺身高有優勢。戴佳敏樣子不俗，貌似陳柏宇太太符曉薇，但說話有口音，自我介紹時將名字讀成「大街聞」。

張琬蕎避談拜金 王俊雅曾亮相ViuTV

首輪面試後，不少參賽佳麗被網民起底，王俊雅曾參加ViuTV節目《YOLO的練習曲》，可擔心影響比賽？她只說盡力。問她與ViuTV有無合約時，她初時避談，追問下才說無約。張琬蕎被爆讀大學時拜金，專識有錢仔？她沒正面回答，只說已單身兩年。問她識男友是否要有錢？她收起笑容，急步上車。朱婉彤的社交網有跟劉佩玥合照，她稱對方是她契家姐的好朋友。

參選佳麗Michelle穿旗袍現身，她解釋是為配合主題展現中西美，對身形有信心，所穿旗袍是由十大傑青設計師余嫿贊助，對方亦是她提名人。去年曾參選的賴彥妤今屆捲土重來。有兩個新面孔，22歲海外佳麗馮嘉敏來自蘇格蘭，完成隔離後昨日首晤傳媒，何卓琳上次因身體不適缺席。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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