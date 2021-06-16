朴敘俊有望拍《Marvel隊長2》 女導演隔空示愛：我的韓劇新男友

繼《永恆族》馬東石、《復仇者聯盟2：奧創紀元》秀賢之後，朴敘俊有望成為下一位加入漫威電影宇宙（MCU）的韓國演員。據韓國傳媒Starnews昨日報道，朴敘俊所屬事務所在今年初已收到《Marvel隊長2》演出邀請，最近終於完成內部討論，只待他和IU完成韓片《Dream》，並跟朴寶英合演《水泥烏托邦》後，最快可在今年下半年起程赴美開工。

對於朴敘俊接拍《Marvel隊長2》消息，事務所僅以「無可奉告」回應，明顯不欲多談，完全符合Marvel電影公司一貫的保密政策。巧合的是，新片女導演Nia DaCosta去年曾在社交媒體公開向朴敘俊示愛，不單轉發他的照片，更留言：「這是我的韓劇新男友。」

據網民估計，Nia DaCosta該是透過影視串流平台Netflix收看韓劇《梨泰院Class》或《金秘書為何那樣》，從此成為朴敘俊粉絲；另一方面，由於他亦曾客串韓片《上流寄生族》，隨着此片揚威奧斯卡，讓朴敘俊成為荷李活矚目新星亦說不定。

登影響力名人榜

財經雜誌《福布斯》韓國版早前公布「2021韓國最具影響力名人榜」，朴敘俊排名第14位，雖然名次低於防彈少年團（BTS）及Blackpink等歌手，但仍超越李敏鎬、玄彬及金秀賢等，成為排名最高的演員。事實上，隨着《上流寄生族》及《農情家園》揚威奧斯卡，近年不少海外製作公司紛紛向韓星招手，例如李敏鎬接拍Apple TV+劇集《柏青哥》，韓孝珠亦參演美劇《Treadstone》等，如果朴敘俊落實加盟《Marvel隊長2》，韓流勢必更加熾熱。《Marvel隊長2》預計明年11月上映。