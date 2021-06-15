【開箱】以色列劇《黑色凶間》 校園欺凌 滋長大恨

最初矛頭指向巴裔工人

《黑色凶間》講述在校園內，高中生正出席紀念日的早會，忽然闖進4名戴着獨角獸頭套的人開槍射殺部分同學；往檢查眼睛的刑警Davidi獲悉後立即前往母校，警察亦陸續趕至，未明校內情况之際，Davidi與同袍準備入內查看，此時有學生負傷逃出。事件中未能拘捕歹徒，Davidi從校園入口的登記簿發現有3名巴勒斯坦人在內，到天台後發現他們瑟縮一角，並立即拘捕。

Davidi其後從環境證據、找不到兇器、巴裔3人身分及沒有恐怖分子承認責任等方面推斷，認為校內學生很大機會是真正兇手。不過警方高層不同意，認為公衆會難以接受，暗示推卸給巴裔人也順理成章，要下屬繼續帶3名「疑犯」回校案件重演 。Davidi警告直屬上司Ruso，若冤枉3名巴裔工人，只會再在種族仇恨上灑鹽撥火，Davidi最終按捺不住在傳媒面前爆出槍擊案4名疑兇應是校內學生。此話觸怒高層外，也激嬲校長及家長。學校數百學生都變成疑犯，警方開始逐一問口供。

為保校譽 淡化欺凌事件

全劇8集的《黑色凶間》，屬警匪查案類型，為了「燒腦」，編劇自然會利用很多枝節來誤導觀衆，看着Davidi以為找到線索，兜兜轉轉又回到起點。其實Davidi是校園欺凌的受害者，其中一隻眼中學時被同學痛毆後失明，他一直很惱恨校長Tavor為了校譽而隱瞞事件，也沒有懲罰施害的同學。多年以後發生校園槍擊案，仍然在位的Tavor態度如故。

校園就像社會縮影，一樣有階級之分，同樣會有各種歧視，譬如來自富裕家庭的Tom，行事像黑幫大哥。槍擊事件後，他跟同伙自定嫌疑人名單，並懲罰他們。Rif由於事發時不在場，加上有手槍，讓女友Maayan誤會他是兇手之一，向Davidi舉報。其實當時Rif與另一女生在體育館鬼混，才不讓Maayan知道其行蹤。不過Tom已糾眾毆打他，並剪掉其長髮。Tom又欺凌Itamar、Guy等較寒微的同學，槍擊事件背後，就是一次對施虐者的反撲。

槍手闖校園曾對準Tom，卻沒有下手，自此他患上焦慮症，但不敢告訴任何人，甚至有次尿了褲子，要胞妹Shir來營救，並為他張羅本應要醫生處方的藥物。Shir知道暗戀她的同學Omer存有Tom與其他人欺凌同性戀學弟的片段，甚至自願獻身對方換取刪除片段。

破案驅散刑警心魔

劇集最後，Davidi追蹤其中一名槍手到校園天台，這孩子被酗酒的父親虐待，Davidi曾出手拯救，甚至因此被停職。槍手棄械欲輕生，Davidi勸他，自言少年時也曾受傷害及侮辱，想向學校報復，但明白到有人很關愛自己，卻讓他們失望，終於說服對方投降。

Davidi查案過程中同樣傷害了身邊關心他的人，其妻Miri懷第一胎，無論是產檢、胎兒出問題還是臨盆在即，Davidi只要接到有關槍擊案的電話，必定會丟下Miri。只是透過此案，他驅散了自己的復仇心魔。故事結尾，編劇還是政治正確的告訴觀衆，以眼還眼，不能化解仇恨，只能讓它滋長成巨獸。