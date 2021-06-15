木村拓哉童年照獲讚可愛 《假面之夜》新角色半數曾合作

木村拓哉演出日本麥當勞全新廣告「50周年品牌故事篇」，將於今天起在日本全國播放，網上版本昨日率先曝光，穿著整齊西裝的木村，站在1971年7月首間分店開幕的東京銀座街頭，抬頭望見大量照片從天而降，他隨手翻閱幾張，全部都是昔日顧客留下的笑臉，完全符合「回憶」主旨。

廣告片段出現最後一張照片，是穿著日本傳統禮服羽織袴的童年木村舊照，他看罷忍不住流露幸福的笑容，隨即把它放入口袋，好好保存。網民看罷廣告，大讚小時候的木村很可愛。

演員陣容鼎盛

另外，木村拓哉跟《信用欺詐師》長澤正美合演的電影《假面酒店》，改編自東野圭吾推理小說，2019年上映時叫好叫座，日本票房收46.4億日圓（約3.34億港元），電影公司隨即宣布開拍續集《假面之夜》，定於今年9月17日上映，早前公開首條預告片及海報後，昨日再發放新片消息，宣布有10名演員加盟，令幕前陣容更加鼎盛。

在新演員名單中佔了一半曾跟木村合作，當中包括《律政英雄》勝村政信、《摘星廚神》澤村一樹和中村杏、《夢想飛行Good Luck》石黑賢，以及《協奏曲》木村佳乃，難免有「用人唯親」錯覺，令到《假面之夜》變成另一場自肥企劃。

木村演臥底刑警

其他新角色如《我家的故事》田中美奈實、《機動搜查隊404》麻生久美子、寶塚歌劇團前主將鳳稀要、搞笑藝人博多華丸，以及扮演「謎之女性」的高岡早紀，他們獲邀到酒店參加一場別開生面的蒙面派對，當中混入殺人兇手，且看木村扮演的臥底刑警，能否再次破案立功了。