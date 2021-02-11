193挑機跳《今期流行》拜神舞被踢 古天樂孖ERROR拍廣告放笑彈

娛樂組

廣告片一開始見到梁業（肥仔）瞓在地上大嗌好熱，吳保錡在敷冰，何啟華（阿Dee）擺出「鳳凰不死鳥」甫士散熱，Agent.L以「實Q」Look現身，193（郭嘉駿）拿着小風扇指着Agent.L說：「佢就係我『實Q』，feel到啦，巨星排場，知我咩料啦！」鏡頭一轉，古仔坐在打開了的雪櫃旁，手拿小風扇問193：「咁你又知唔知我咩料呀？」

然後古仔以鄉音叫肥仔開冷氣，肥仔反問：「咁黑都怕熱嘅？」被古仔摑了一巴。此時盧覓雪出場問：「係咪熱呀？邊個要雪……雪呀？」眾人指向古仔，盧覓雪隨即輕搭古仔膊頭，古仔發出無奈笑聲並說：「真係正到不得了。」大家起哄叫古仔除衫。

古仔與眾人打成一片，除Agent.L沒有轉Look，大家都換上夏威夷恤落力跳舞，其間ERROR還扮夏威夷女郎。193更大膽地在古仔面前跳《今期流行》的經典拜神舞，結果被古仔大腳踢開；古仔見到193的騎呢舞姿，忍不住大叫cut。

ERROR盼與古仔拍戲

阿Dee在社交平台上載廣告片，並留言：「作為一個演員，無時無刻都要準備好，古生（古天樂）今次可能係嚟casting㗎！上大銀幕指日可待。」他又叫3名ERROR兄弟醒少少，不要失禮人；又問古仔何時搵ERROR拍戲，最多請他飲啤酒。

盧覓雪也在社交網貼合照，留言：「同咁多名型男合作（各種唔同類型嘅型啦！），仲要有大膽演出（除衫喎），話晒人哋係女仔嚟，會害羞㗎嘛。」還hashtag「你睇我紅都面晒」和「真係萬綠叢中一點紅」，之後再留言「同古生一齊我覺得非常之開心，但喺Agent.L隔籬我又覺得好有安全感，你話兩個揀邊個好？」Agent.L在社交網上載廣告片，MIRROR成員邱士縉留言：「Agent.L要紅了。」Agent.L女友亦留言讚他叻。