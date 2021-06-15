遺作《怒火》發布會 導演櫈悼陳木勝 甄子丹謝霆鋒憶故友激動爆喊

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甄子丹與謝霆鋒聯同其他演員麥亨利、楊天宇和喻亢等現身上海舉行的《怒火》發布會，影合照時，甄子丹和謝霆鋒見到象徵陳木勝的導演櫈，都控制不住轉身爆喊，影相時雙眼通紅。會上多個場面率先曝光，包括尖沙嘴激烈槍戰，以及甄子丹與謝霆鋒在教堂的終極對打戲等。謝霆鋒表示很久沒有打得這麼爽，列為他這10年最滿意的一部電影，並說：「我相信陳木勝導演一定會覺得非常驕傲。」

陳導患癌不忘談電影

甄子丹感慨稱陳木勝永遠充滿激情，一輩子都投入在電影裏，他說：「導演對誰都很好，無論是成龍大哥，還是茶水阿姨，他都是笑容滿面。」他憶述陳木勝患鼻咽癌後的最後一段時光，透露導演在電話中對他說：「從來沒有這麼痛，做了好幾次化療，人瘦了，都吃不下東西。」但陳木勝的語氣非常精神，話題沒離開過《怒火》。數月後，陳木勝再來電，說癌病擴散了，但還熱情地講這部電影的事，甄子丹說：「他的腦子裏全是電影，從來沒有訴過苦。」

謝霆鋒緊記恩師座右銘

謝霆鋒稱陳木勝是他的恩師，他19歲開始和導演合作《特警新人類》，其桌上現在還放着陳木勝和他說過的一句話「堅守信念」，每次吃飯都會看到這句話，謝霆鋒說：「我和Benny（陳木勝）走過很多路，累積很多信任，才讓我願意為他的電影付出我的生命，用我的生命去賭那些鏡頭。現在他走了，我也不知道下一個有這樣緣分的導演是誰，但是《怒火》，我夠膽說，你會看得出一個動作電影的典範。」

再合作如願埋身肉搏

謝霆鋒和甄子丹繼《龍虎門》後再合作，謝霆鋒曾說有一大遺憾：「當年丹哥（甄子丹）演我哥哥，不是演對手，我不知幾恨和他對打，有身體接觸才有學習機會。」今次在《怒火》終於如願以償，兩人角色對立，謝霆鋒說： 「願望實現了一半，丹哥其實很遷就演員，雖然是對打，但在碰到我之前的一秒，他會收手。」

甄子丹笑言：「謝霆鋒每次都說，用力打，這麼喜歡給人家打，他不能受傷，要是受傷，我們就沒有戲拍了。」

此外，謝霆鋒與51歲女友王菲復合7年，近日內地有傳王菲日前在香港為謝霆鋒誕下兒子，還流傳一張質素模糊的病房照片，但不少網民看過照片後，都認為不可信及不是真。

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