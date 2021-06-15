等足35年終同台合唱 莫文蔚被張學友抱抱獲老公批准

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

莫文蔚（Karen）前晚尾場演出盡訴「紅館絕唱」心情，於台上高呼：「今場會是最絕、最正、最難忘一晚，我要唱爆紅館，你們也要嗌爆紅館！」尾埸吸引大批圈中人捧場，包括剛打完疫苗的汪明荃、新手嫲嫲薛家燕、梁詠琪、廖碧兒、趙式芝、陳潔靈、黃偉文、倫永亮及糖妹等。

李克勤做嘉賓「有頭有尾」

Karen邀得李克勤及張學友擔任演出嘉賓，先與克勤合唱《回首》以及《原來沒可能》；她表示與克勤相識28年，當年她初出道，負責以小師妹身分在克勤加盟唱片公司記者會上獻花，她說：「可說是克勤帶我入行，今次能請到他是有頭有尾。」

告別紅館不是封咪 叫粉絲放心

Karen獻唱去年大滿貫金曲《呼吸有害》後，表示要正式向紅館say goodbye，但不是封咪，叫粉絲不用擔心。隨後再請張學友上台，她說：「等足35年，能夠請到他上來，真是超級大榮幸，如唱歌生涯沒機會跟他同台唱一次，相信是極大遺憾。」她與學友合唱當年任MV女主角的《望月》後，學友即笑稱已問准莫文蔚老公Johannes可以抱抱。學友說：「我覺得Karen不再出現紅館是非常可惜和遺憾的事，希望大家可以用誠意令她再返來這裏；不過聽講會有另一個場地將會大過紅館，她不來紅館可以去其他更大、更精彩的地方表演。」

老公鋼琴伴奏 當眾咀嘴放閃

Karen表示35年前已跟學友有淵源，她在學生時代為校報訪問過學友，還試過以「學生妹」身分為學友伴舞，台上熒幕即播出兩人的舊照。學友聞言即笑道：「邊有咁靚嘅學生妹？我無表示什麼嗎？」

演唱會踏入尾聲時，莫文蔚唱《HEY！如果……》時忍不住哽咽，獲歌迷為她打氣。之後Karen與老公Johannes同台鋼琴合奏，再由老公伴奏唱《再生》，唱畢兩人更當眾咀嘴放閃，十分甜蜜。

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