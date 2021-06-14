【開箱】《怪盜羅蘋2》 父仇得報 第3季還有什麽故事？

上季尾聲兒子被綁架

相隔半年，就算看過《怪盜羅蘋》，觀衆可能也忘掉了大部分情節，在此先來重溫。上季講述主角Assane模仿法國作家莫里斯盧布朗（Maurice Leblanc）筆下小說人物「怪盜」Lupin的行事作風，巧妙犯案，並來去無蹤，令警方束手無策。另一方面，他雖惦念前妻Claire及14歲兒子Raoul，但更想要實現的，是查出父親冤獄真相。25年前Assane的父親Babakar被老闆Hubert指控偷了瑪麗王后頸鏈，Hubert太太Anne說服Babakar簽下認罪書，後者在獄中自殺，並被指畏罪尋死。Assane後來發現已是警隊高層的Dumont，受Hubert賄賂，有份誣陷其父。當年Hubert生意出問題，欲借名貴頸鏈失竊騙取保險金，把Babakar當成替死鬼。Assane雖然知道真相，礙於Hubert的勢力和財力，他仍逍遙法外。上季尾聲，Assane一家三口本到臨海小鎮度假，Hubert派來殺手Leonard尾隨，並綁架了Raoul。

第2季同樣只有5集，開首正是上季結尾的一場戲，Leonard綁架Raoul後，把他帶到附近的古舊大宅，同是「怪盜」Lupin書迷的Youssef沒公開警察身分，並協助Assane一起追蹤。其實Assane一早已知悉他是警察，並在抵埗後把他困在車廂，獨自營救兒子。當警方趕至，加上Leonard誤導，Assane以為Raoul已葬身車尾箱的火海。其後才知道Youssef已救走兒子，Youssef卻又誤信上司Dumont，把Raoul帶到酒店，Hubert早已在那裏，等待Assane來救子。

重用25年前招數

對比首季Assane的瀟灑，不知道今季是否背負了救子、報父仇及身分已曝光的重擔，怪盜似乎少了點神采，而且處處受壓。較特別的是第2至4集，把25年前Assane少年時代的事件對照當下；譬如第2集，中學時他為了令Claire能順利參加小提琴比賽，於是在琴行偷了一個送她，最終事敗被捕；由於未成年，逃過入獄，但學校主任讓店主決定如何懲罰Assane。Assane截到店主要求主任嚴懲他的電話錄音，並以扮聲充當店主致電主任避過受罰。25年後他以同一招數騙Dumont，不費吹灰駕車到酒店，讓警察自動把兒子送上車。第4集也一樣，他跟好友Benjamin念書時參觀過地下墓園，並問接待處的小姐拿了地圖，完全清楚方向，25年後派上用場，當他們被警方緊緊追捕時，輕鬆離開。

這一季Assane把警察Youssef變成半個朋友，Youssef的同袍Sofia與Romain也由不信任他，變成欣賞，甚至三人協力拘捕上司Dumont。Assane除了多年好友Benjamin外，又招募了同樣是「怪盜」Lupin書迷的男孩扮演金融才俊引誘Hubert入局，最終於慈善音樂會上揭發Hubert的真面目。大仇得報的Assane，被警方通緝，要暫別妻兒，但他說必定會再回來。

美媒指或明年中播第3季

結尾字幕打出請期待第3季的到來。事實上要再拍下去並非不可能，Hubert之前已因前妻爆料被捕過一次，得內政部長協助，瞬間獲釋，這一次會否故技重施？Assane為了報仇，接近Hubert女兒Juliette，以重燃愛火的假象讓她背叛父親，這一季結尾也沒交代她知否愛情真相，若知道會否來個反報復？加上過往只有二人組行事，今次Assane請來外援參與騙局，相信未來還會增添新角色。有美媒指第3季可能明年中播出，且看炮製過《獨行殺姬》及劇本佳作《刑案偵訊室》的創作人佐治基（George Kay），會有什麽新橋段？