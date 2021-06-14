被陳柏宇踩到一文不值 符曉薇嬲爆想離家出走

陳柏宇悔過書補鑊

陳柏宇其後發文向符曉薇道歉，承認沒有理會太太感受，不尊重對方的態度需要改變。符曉薇冧爆說：「一個會用心去哄你，仲會用千字文認錯的男人，其實好難得，我已找到可付託終身的人。」陳柏宇與符曉薇再開直播解釋事件因由，稱事件愈鬧愈大，並笑言：「好勁件事，令有廣告客戶因為驚我們關係破損，不敢出我們之前拍的東西。夫妻吵架好正常，也是一件平常事情，只是被人煲大，絕冇離婚的想法。」陳柏宇笑稱有一點是真，就是窮。符曉薇澄清金器是她見金價高叫陳柏宇賣掉。

娛樂組