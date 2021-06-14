15歲詹天文被淘汰淚崩 炎明熹獲讚百年難得一見 郭偉亮JW睇好姚焯菲「食這行飯」

記者：陳釗

《聲夢傳奇》上集第5輪比賽紅隊連輸兩回合，黃奕斌（Hugo）及Windy跌入危險區，前晚播出比賽下半場，紅隊Chantel與冼靖峰（Archie）分別憑演繹《戀愛預告》及《黑夜不再來》擊敗藍隊的文凱婷（Aeren）及林智樂（Felix）。

最後一局藍紅兩隊隊長Gigi與何晉樂（Rock）對戰，Gigi以新風格演繹譚詠麟歌曲《愛情陷阱》，與Rock演繹陳百強歌曲《等》，都贏得評判讚賞。

藍隊導師AGA覺得Gigi是百年難得一見，好有個性，每次揀歌都有好表現。由於背負藍隊勝敗關鍵，Gigi突然落淚，主持森美問她為何喊？她說不知道。最後她以16比9勝出，跟Felix相擁。最終藍隊總贏3回，紅隊要淘汰一人。

Windy無悔揀錯歌

紅隊導師周柏豪、王灝兒（JW）及泳兒要在3學員中選一名淘汰，商討後選了Windy。Windy談到選唱《非走不可》，希望給大家知道她不止識唱高音，但最後落敗，她說：「想讓大家知我唱到不同類型歌曲。」並稱離開《聲夢》舞台後，會繼續磨練自己，給大家看到新的Windy。

之後她與好姊妹Yumi、Chantel攬着痛哭，Gigi見到她亦哭成淚人。Windy昨日在社交網表示沒有後悔及懷疑做突破自己的事，真正成功是需要經歷很多次失敗，又引用她很喜歡的一句說話：「我寧願真實的自己被人討厭，也不願虛偽的自己被人喜歡。」

JW替學員備受關注開心

JW昨日與郭偉亮（Eric Kwok）代表香港出戰「競技撲克亞洲國家盃2021」初賽，談到Chantel憑唱《戀愛預告》人氣急升，網上點擊逾160萬，他們表示很厲害。JW身為Chantel導師很替對方和所有學員開心，並說：「多人認識，機會也多一些。」

Eric亦覺得Chantel絕對是「食這行飯」，他說：「無論受訪還是演出都很淡定，一點不似14歲。」Chantel和Gigi被視為兩大熱門，JW稱兩人風格不同，後者很型格和有個人音色，一開聲已很勁；Chantel則清純甜美。Eric亦看好兩名小妹妹，並讚導師JW很投入，對學員很有幫助。