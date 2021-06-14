擔任莫文蔚演唱會嘉賓 林子祥：不要叫Uncle Lam

【明報專訊】莫文蔚早前穿著意大利名牌Dolce & Gabbana（D&G）服裝拍新歌MV，D&G曾於2018年涉辱華風波，內地網民紛紛留言狙擊，莫文蔚工作室事後在微博公開道歉及將MV下架，馬天佑旗下團隊負責MV造型，亦發出道歉聲明。馬天佑昨日出席慈善音樂會，事前透過公關表示不受訪。同場楊張新悅聯同樂隊FreshLife獻唱，她表示相隔近20年再公開唱歌壓力很大，稍後還會到其他有機市集表演。無綫深夜重播《撻出愛火花》，她自言年紀不輕，要睡美容覺，只看了一集。問可有戲癮？她說：「還未想拍戲，現在連唱歌都未解決。」