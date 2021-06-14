指未婚妻覺黃翠如發文無問題 洪永城「屎橋」求婚 自爆恨做爸爸

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

洪永城受訪時笑容滿面，他表示選擇在廁所求婚，全因無人揀過：「場地各方面都是最適合，她一打開門就可以見到佈置和燈光，我是直線思維，構思花了3分鐘，是屎橋。」

下月拍竣新劇會籌備婚禮

他坦言求婚時自己都感動到喊，始終拍拖兩年多，其間有很多不明確因素，亦是一個好時機，年初求婚，年底便會完成婚禮。他說：「正式婚照遲些會再影，婚禮暫時未知會否大排筵席，考慮到有限聚令，但要招待家人、親友及傳媒朋友，仍在討論中，7月頭拍完新劇《凶宅清潔師》會全力籌備婚事。媽媽正身在台灣，很多親友也在外地，不想他們要接受隔離，現正考慮直播婚禮及斟茶，媽媽已見過準新抱，十分喜歡她，多過鍾意我。」

收梁諾妍朋友的恐嚇短訊

洪永城稱與未婚妻均收到很多祝福，他更收到很多梁諾妍朋友的恐嚇短訊。他笑道：「我都在考慮遲些會否去報警備案，所以我好擔心，一定要對Inez好，她的確是一個很正能量、很善良的好女仔，和她相處得好開心。」他坦言和未婚妻都想生小朋友，但否認奉子成婚，只是大家有共識會朝着這個方向組織美滿家庭：「我當然好想做爸爸，可以說是年頭開始，造人和籌備結婚一齊進行，希望快點有聲氣啦！」

覺得黃翠如長文好warm

洪永城指黃翠如、林夏薇等好友一早知他年頭求婚，認為二人好襯、好夾、好適合對方，還大讚未婚妻「She is the one」。對於黃翠如為他結婚撰長文，以「笨城」及「洪大笨」稱呼他，又感激梁諾妍接收他，列出洪永城好多缺點，惹來不少網民解讀成「宣示主權」，未有理會兩人另一半蕭正楠及梁諾妍的感受。洪永城對此說：「大家過分詮釋，我和翠如已是相識10多年的朋友，我、Inez、蕭正楠及翠如都好friend ，好好的朋友先會講出這些說話，大家可以有自己的評論和觀點，但我和Inez就覺得無問題，並且好warm 。」問可會安排黃翠如任兄弟或姊妹團？他則表示細節的事還未決定，拍完劇再打算。

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