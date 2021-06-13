朴殷碩「翻生」 拖低《Penthouse 3》收視

第2集講述金素妍為了從嚴基俊手上奪回財產，狠心不見女兒崔藝彬，並拿着嚴基俊殺害朴殷碩的證據，威脅對方與她扮恩愛夫妻，直至旗下集團股價回升為止。至於朴殷碩飾演的「羅根」被嚴基俊殺死後，今季以「羅根」胞兄「Alex」登場，「Alex」踩上李智雅寓所，質問她有否殺害胞弟，並稱羅根的100億韓圜財產不翼而飛。嚴基俊殺人案推翻，Hera Place住戶尹鐘焄、申恩慶、奉太奎及尹周熙上訴得直，無罪釋放。尹鐘焄表示想翻身，不惜自殘右手，跪求嚴基俊等人合作搵錢。清雅演藝中學的學生參加首爾大學入學試。嚴基俊為助女兒韓智賢考入大學，使計令崔藝彬失去考試資格。

對於朴殷碩以胞兄「Alex」身分登場，觀眾大罵安排荒謬，又指朴殷碩的紋身與dreadlocks造型奇怪及嚇人，有網民嘲笑他「是因為被炸死才變成這樣」。海外觀眾也指朴殷碩的造型與美式口音有歧視成分；未知是否劇情太離奇，所以今集收視不升反跌。

文：蘇珮欣