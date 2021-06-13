《色慾都市》續集開拍 主角三缺一圍讀劇本 50後女人疫下生活

《色慾都市》系列原有4名女主角，屢傳不和的「Samantha」金卡拉圖（Kim Cattrall）早表明不會拍續集，三缺一情况下只剩「Carrie」莎拉謝茜嘉柏加、「Miranda」仙菲亞尼克遜（Cynthia Nixon）及「Charlotte」 姬絲汀戴維斯（Kristin Davis），另外扮演3女丈夫的基斯諾夫（Chris Noth）、大衛艾根堡（David Eigenberg）和伊雲亨特勒（Evan Handler），以及Carrie的舊愛「Aidan」 尊高拔（John Corbett）、同志好友「Stanford」韋利加遜（Willie Garson）全部會回歸演這齣命名為《And just like that...》的10集新劇。HBO Max暫未公布何時播出，但據報每集半小時。昨日3女主角聚首一堂，跟其他演員一起圍讀劇本，估計開鏡在即。

加入非二元性別角色

據報約有6名演員加盟《And just like that...》，擴闊3女角的社交空間，當中至少有3女角非白人；編劇組情形也一樣，會偏向多元種族，劇組不希望演員全是白人，也不想只說白人的故事，惟其如此才能反映今天紐約市的實况。不過暫時官方公布新加盟的演員，只有《醫人當自強》莎拉雷米里斯（Sara Ramirez），她飾演的Che Diaz是非二元性別棟篤笑藝人，講述Che所主持的播客（podcast），經常邀請莎拉扮演的Carrie擔任嘉賓，這也是《色慾都市》系列首次有非二元性別角色。不過原作負責服裝的Patricia Field由於正趕拍監製戴倫施達（Darren Star）的《艾蜜莉在巴黎2》，所以無暇兼顧，因此推薦了拍檔Molly Rogers頂上，後者亦有參與《色》劇及電影《穿Prada的惡魔》等的服裝工作，應可勝任。

HBO的節目總監基斯博萊斯（Casey Bloys）受訪時表示，《And just like that...》並非要重製一次《色慾都市》主角們30多歲的時候，「故事說女人50後的生活，現實中年過半百的人面對什麽事情，劇中女角也會一樣」。對於扮演Samantha的金卡拉圖拒絕再演出，基斯稱就像現實生活，總有人來去。

另外，莎拉謝茜嘉柏加早前接受雜誌《Vanity Fair》訪問時表示，由於此劇在2021年開鏡，所以疫情也會是劇中不可或缺的一部分，角色都住在紐約市，疫情對他們有什麽影響，會否影響他們的友情？莎拉說經過這些年，Carrie等角色會有什麽轉變，是否適應當下的世界？她十分期待及好奇編劇會怎樣寫她們的故事。

《色慾都市》1998至2004年在HBO一共播出6季，大受歡迎，2008年首度推出電影版，全球收4.18億美元，成績理想，兩年後食髓知味拍續集，票房下跌至2.9億，電影版第3集更胎死腹中。