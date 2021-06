《色慾都市》續集開拍 主角三缺一圍讀劇本 50後女人疫下生活

【明報專訊】《色慾都市》(Sex and the City)講述4個女人在紐約的愛情與性生活,經過6季劇集及兩齣電影,蟄伏逾10年,終於今年1月宣布會開拍續集《And just like that...》,並安排在影視串流平台HBO Max上架。昨日女主角莎拉謝茜嘉柏加(Sarah Jessica Parker)公開跟另外兩名拍檔的合照,以及準備圍讀劇本的照片,3女角色由30多歲拍到現在已「50後」,新劇還繼續談愛說性嗎?