《逆天奇案》台前幕後睇大結局 馮盈盈望續集角色妖精變仙女

陳展鵬撐「撞樣」面試港姐奪冠

林夏薇與陳展鵬聽聞曾志偉提議開拍續集，林夏薇望續集演反派，陳展鵬稱可幫手編劇，心中有故事大綱，「可安排張頴康復仇，馮盈盈有我的小朋友，有很多可以寫」。提到跟面試港姐Jasmine「撞樣」，陳展鵬笑說：「應該會不錯，希望她奪冠軍，我都可以試在續集反串扮女人查案。」

馮盈盈劇中介入導致陳展鵬和林夏薇分手，有網民留言想踢她落海，她說：「我都有同感，睇到咬牙切齒，有人私訊話好憎我個角色；我沒放在心上，如觀眾無反應我就失敗了。」她希望續集能扭轉「國民妖精」形象，變為沒有殺傷力的「國民仙女」。她日前27歲生日跟家人食飯慶祝，平靜度過，她想專心工作和讀書，有人約也沒時間。曾傳緋聞的鄭衍峰被指連祝賀短訊都無，她稱收到過百個祝賀短訊還未看，跟對方一貫朋友關係。她留意有面試港姐被封「翻版馮盈盈」，覺得對方也好靚，不需要話似邊個。

麥雅緻睇張頴康親熱戲挑戰心臟

張頴康與懷孕6個月的太太麥雅緻到場，已知第3胎性別，但想保持神秘。談到會否想再生第4胎？麥雅緻表示已「收爐」，張頴康則笑稱情到濃時就難講。麥雅緻有看老公劇中與劉佩玥的大膽戲分，笑言挑戰自己心臟，還要求老公跟劉佩玥做過的，都跟她再做一次。劉佩玥稱劇中主動出擊的親密戲是極限，知道麥雅緻懷孕有叫對方迴避不要看。劉佩玥表示跟面試港姐Cherry Chu是閨密，讚對方可愛、開心又純真，但澄清不是提名人。

記者：林祖傑