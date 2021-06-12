【開箱】《以她之名》 復仇天使私了性罪犯

真實事件改編

《以她之名》根據真實事件改編，由《潛艦滅殺令》當奴雲馬殊（Donovan Marsh）執導，故事講述南非人口走私市場猖獗，神秘殺手針對某個孩童誘拐集團的成員下手，一直關注這類案件的女警Jodie試着從所得線索找到她與犯人的共通點，查出犯罪組織的真面目，拯救受害的孩子。

片中的Jodie跟隨殺手的腳步，追查綁架集團。殺手的私刑實踐了公義，但警方要在體制內將罪犯繩之於法；由於牽涉政要，加上社會根深柢固的不合理現况，蒐證過程到處障礙，要一網打盡這千絲萬縷的犯罪集團，長路漫漫。Jodie在警署的同袍兼好友Ntombi就曾深受其害。1994年仍是小女孩的Ntombi跟其他女孩被綁架，並置放在政要Nolte恍如酒店的大宅內，當中很多女童被販賣，甚至遇害。Ntombi其後被安排到平民妓院，繼續過暗無天日的日子，但她決定裝備好自己，健身練拳，並在好友幫助下伺機逃離這地獄，重過新生。

《以她之名》很早就告訴觀衆Ntombi正是針對孩童誘拐集團的連環殺手，不留任何懸念，而且她每次殺人（或復仇）後，都在死者胸前刻有血紅的名字簡寫，全都是當日跟她一起被綁架的女孩名字。Ntombi亦不忘給好友Jodie留下衆多她暗裏查出的線索，期待她真的能把歹徒繩之於法。過程中Jodie本人贓並獲，卻因情急忘記申請搜查令，歹徒無罪釋放外，她幾乎被停職，同袍亦飽受歹徒的恐嚇及威脅。

女角主導的復仇片

過往有關復仇的電影不少，卻大多以男角為主導，例如《虎膽追兇》（Death Wish）的布斯韋利士（Bruce Willis），飾演醫生的他，本來有幸福家庭，當歹徒某天闖入家園，妻子被殺，女兒遭性侵，及後更發現警方靠不住，遂決定以私刑討回公道。《叛諜裁判》（The Equalizer）的丹素華盛頓（Denzel Washington）是退隱了的中情局人員，身手不凡，某次出手幫助受虐雛妓，引來俄羅斯黑幫的還擊，最後唯有重出江湖拯救雛妓及報復歹徒。較少電影會像《以她之名》般由女角化身復仇天使。片末Ntombi犧牲了，Jodie繼承了好友遺志，卸下警察制服，也跳到體制外，單人匹馬飛到伊朗，追蹤被綁架女孩的下落，接掌Ntombi未完成的「任務」。