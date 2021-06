【明報專訊】金像影后珍妮花羅倫斯(Jennifer Lawrence)也自稱是粉絲的長壽真人騷《Keeping Up with the Kardashians》(簡稱KUWTK ),不但捧紅了節目中幾個同母異父姊妹,當中Kylie Jenner年紀輕輕就晉身億萬富豪行列,胞姐Kendall成為炙手可熱的模特兒,Kim Kardashian舉手投足亦受關注。經過15年拍了足足20季,前日(周四)終於曲終人散,有份演出的都在社交網公開感想,吐露不捨之情。