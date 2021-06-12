《聲夢》姚焯菲令唱片監製重拾初戀感覺 炎明熹唱《愛情陷阱》獲讚變化多端

最後一個回合藍紅兩隊分別派出隊長炎明熹（Gigi）與何晉樂（Rock）壓軸對決，Gigi唱譚詠麟歌曲《愛情陷阱》，希望展現不同風格突破自己；Rock唱陳百強歌曲《等》。兩人演出同獲激讚，舒文讚Gigi「變化多端」，趙增熹讚Rock「真摯演繹」。

鍾柔美被譽為年輕牌陳慧琳

《聲夢》比賽進入白熱化階段，多名學員表現出色備受注目。繼Gigi與Chantel後，貌似鍾嘉欣的14歲鍾柔美（Yumi）亦成功彈出，她日前演繹前女子組合Cookies歌曲《心急人上》，又跳又唱，台風及唱歌技巧獲好評，演出片段網上逾30萬點擊，被指是年輕版陳慧琳與鄭秀文的混合體。網民稱《心急人上》歌詞密集，Yumi能1人唱出9人合唱歌，真的無得頂，她下了不少苦功，視她為三甲人選。

失準不會喊「因喊會浪費時間」

Yumi 6歲開始參加各大小比賽，至今超過100次，她讀中三，除參加《聲夢傳奇》，每周仍抽最少5小時上才藝班，包括唱歌、鋼琴、結他、色士風及跳舞等。她面對演出失準有一套獨特自勉理論：「 我不會喊，因喊會浪費了時間，今次做不到，可能下次會做到。」她亦毋懼任何批評，但求做好本分。

娛樂組