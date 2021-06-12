做了老竇長期笑晒冧滋滋 陳展鵬：生多兩個都未夠

相隔3年再出劇，陳展鵬當初很大壓力，但現在見外界反應正面，總算放下心頭大石，他笑說：「媽咪之前都有問為何那麼久不見我有劇播。」陳展鵬劇中上演打鬥、槍戰等多場動作戲，他表示大部分親身上陣，覺得很好玩。最深印象是第一集與飛虎隊跟恐怖分子槍戰一幕，由於遷就拍攝，不能塞耳，被槍聲震到耳膜差點穿。

有女仔主動埋身即落閘

在劇中周旋在林夏薇與馮盈盈的三角關係中，現實中已為人夫的陳展鵬稱可斬釘截鐵地說，若遇到有女仔主動埋身，他會即刻落閘。至於親熱鏡頭，電視尺度有限，太太單文柔亦清楚他工作性質，加上今次對手林夏薇也是人妻，故大家都清楚什麼該做、什麼不該做。他笑言不會如劇中角色一樣，只顧工作忽略了另一半，現階段工作是必須的，但屋企會擺在首位，一切以妻女為先，「問心，我以前會覺得很老土，怎可能自己不吃給女兒吃，但現在市道這樣，有時都會擔心無錢開飯怎麼辦呢？真的會寧願給女兒吃」。

被小豬比所有第一次感動

不少人覺得陳展鵬近年笑容比以往多了，亦健談和風趣不少，原來這跟太太和女兒「小豬比」有密切關係，皆因跟大家多了婚姻和育兒上的話題交流，「本身不是多說話的人，加上以前我生活較單一，總是圍繞工作很枯燥，試過一年半拍5套劇，整個人很攰，缺乏活力」。當了爸爸兩年多，陳展鵬自覺責任感重了，小朋友大得很快，很享受與女兒之間的溝通和交流，所有關於女兒的事，盡量都親力親為，希望成為女兒的榜樣，「小豬比全部的第一次都令我很感動，例如識自己吃飯、自己便便，我覺得很犀利，以前別人跟我講，我會覺得很無聊，真的要親身經歷過才知」。在育兒方面，陳展鵬自言是一個隨緣爸爸，不會強迫女兒學習很多東西，希望盡快了解女兒性格，因應女兒的喜好給予教育，不好的地方則從小調整。

「太太永遠第一位」

雖然「前世情人」駕到，但並無動搖太太單文柔在陳展鵬心中的地位，「死罪來的，太太永遠都是第一位」。他認為除了女兒外，維繫夫妻感情的最好方法就是有共同嗜好和朋友，這樣大家就會有更多的話題，兩公婆溝通很重要，「我們都有二人世界的時間，太太很識安排」。

陳展鵬也感受到太太為人母親的辛苦，很多方面都要快速成長，亦深知對方為了幫他打理屋企犧牲了一切，沒有了自己的全部時間，所以趁住小豬比開始返學，鼓勵太太出來做自己喜歡的事情，就算想繼續做這行也可以，「我都希望有日可以她主外、我主內，我可以在屋企煮飯湊女」。談到太太早前曾不諱言想生多兩個BB陪小豬比，陳展鵬笑說：「你問我當然不止兩個，可以再多啲，但緣分很重要，加上這年代不像以前，有很多方面要考慮，要做一個負責任的家長。」

機緣巧合重燃歌手夢

除了拍劇和照顧家庭外，陳展鵬今年重拾歌手身分，相隔20多年再戰樂壇，早前推出新歌《零歲》。他表示最初對再做歌手感到很驚，始終這個夢早已幻滅，一直不想再提。但在樂易玲撮合下，機緣巧合加盟現時的唱片公司。他為了跟上時下新一代的唱法，事前重新學唱歌，還自爆在錄音室面對着金牌監製舒文時，不但緊張到標汗，還唱到亂晒籠，走音、忘詞樣樣齊，但很好玩。

陳展鵬有留意林家謙、MIRROR、許廷鏗及馮允謙等新一代歌手，他說新一代的歌手跟他的年代很不同，無那麼多芥蒂，如馮允謙和吳業坤，他們是有很多crossover，歌手間無分你我，跟他們一起感覺年輕了，樂壇就應該百花齊放。他亦希望可儲多些歌，舉行個人音樂會。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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