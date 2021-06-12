Anson Kong自爆常跟花姐頂嘴 Tiger「隱形」缺點要調教

花姐坦言欣賞AK那分「真」，認為應珍惜肯對自己真實的人，但亦擔心這種真實會令人誤會AK，令他星途受影響。花姐跟AK私底下有個協議，如他發脾氣或黑面，就要被罰500元。花姐亦大爆AK在一次試鏡時疑似黑面的搞笑過程。

Jeremy盼明年單飛

前晚第4集內容圍繞成員單飛，隊中年紀最輕的邱傲然（Tiger）被花姐指有很多缺點，包括「隱形」，常不出聲坐埋一邊，演出時又不是最賣力，覺得自己年輕，應留機會給其他成員，望梁祖堯調教Tiger成為更進取的人。

另一成員李駿傑（Jeremy），花姐認為他適合單飛，有型及高音唱得好，但有缺點，聲底好薄，獨唱成首歌都咁薄就好刺耳，讓他單飛要冒險，想調教令他積極些。Jeremy表示今年開始有單飛念頭，因見到柳應廷（Jer）在台上攞獎，都想嘗試單獨在台上表演，今年繼續努力，看看明年有無機會。

娛樂組