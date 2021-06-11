鄭中基被陳漢娜狠摑 粉絲胡子彤興奮又心痛

不收片酬力撐新導演

鄭中基接拍吳君如新片，亦由新導演執導，同樣不收片酬，但被對方踢爆其經理人田啟文打電話追數，鄭中基笑稱君如亂講，沒這樣的事，表示拍戲需要新導演，知道在香港很難，因太多人站在很高的位置死都不肯走，唯有多給機會支持新導演、新編劇和新演員，雖然是需要調教，但不試又怎知他們不行。鄭中基說：「今次與新人合作感覺幾好，拍攝時有很多突然來的火花，其實幾興奮。」對於電影有份參與4個海外影展，鄭中基恭喜導演，代表對方的想法得到認同。

陳漢娜在新片除與胡子彤有感情線外，還有場戲要掌摑鄭中基，她說：「拍時無膽怯，寧願打得狠一些，盡量減少NG，最終兩take完成。」胡子彤笑稱當時也在場，見到偶像被摑，心情既興奮又痛心。

他說今次角色有很多內心掙扎戲，試過收工回家，家人見他沒有笑容問他發生什麼事，胡子彤說：「拍完後我都有問過凌文龍，他說這叫『騷後後遺症』，即是代表你認真演出，但做演員一定要識得抽離。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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