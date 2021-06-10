伊莉莎伯奧遜叫未婚夫「老公」泄秘婚 爆《WandaVision》無第2季

美媒《Variety》舉辦演員訪談系列，本月8日（周二）輪到伊莉莎伯奧遜與嘉莉古高透過視像傾偈，鏡頭顯示前者正身處浴室，伊莉莎伯說：「我在英國7個月，前兩天才回來。剛好鄰居在後院整修，雖然浴室已是距離那裏最遠，依然可以聽到那些聲音。剛剛還注意到我老公把《Little Miss Magic》放在這裏，你知道《Little Miss》系列嗎？」

伊莉莎伯表示因為《WandaVision》，丈夫特意選擇了Roger Hargreaves童書系列中的《Little Miss Magic》，大讚對方「他真是太可愛了」。嘉莉古高也讚Robbie Arnett為伊莉莎伯處理了很多家事，又反問伊莉莎伯為對方做了什麽，後者笑言：「我為他煮了早餐。」

訂婚兩年

2017年3月，現年32歲的伊莉莎伯奧遜首次被揭與樂隊Milo Greene的29歲主將Robbie Arnett拍拖，同年9月兩人結伴出席艾美獎賽前派對，正式公開戀情。2019年7月，兩人被指已經訂婚，但未有向傳媒證實傳聞真偽。

另一方面，當談及《WandaVision》會否有續集，伊莉莎伯奧遜表示那是限定劇，所以不會有下一季，「這肯定是限定劇」。她其後再澄清，「我的意思是，我也不知道，你知Marvel電影，你不能永遠說不。有些角色死了，有些又會『復活』」。她又表示若《WandaVision》真的拍第2季，她會感到震驚。