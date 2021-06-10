14歲姚焯菲《戀愛預告》逾86萬點擊 吳業坤被俘虜想搞歌迷會：無非分之想

記者：陳釗

姚焯菲（Chantel）日前在《聲夢傳奇》第8集選唱《戀愛預告》，她演繹出清澀又甜蜜的感覺，她的演出視頻在YouTube截至昨晚11時，已逾86萬點擊，獲得很多網民好評，曾佔據網站熱搜榜首位，有機會繼炎明熹唱《沒有你還是愛你》後，另一名憑單曲表演破百萬點擊的《聲夢》學員。

Chantel感動：會繼續努力

Chantel在社交網感謝大家說：「估唔到大家咁鍾意同支持呢一首歌同今次嘅演出，好感動！我會繼續努力，唱好啲畀大家聽！」吳若希留言讚好好聽。

很多網民讚Chantel清純可愛，有初出道Twins及韓國「國民初戀」秀智的影子。吳業坤（坤哥）近日在網上激動說是Chantel的粉絲，說如生到這樣的女兒就好。《聲夢》導師王灝兒（JW）搞笑叫坤哥放過Chantel。

坤哥：以Uncle角度欣賞佢

坤哥前晚錄影《勁歌金曲》，談到被Chantel俘虜，他笑言：「我想全港30歲以上的男士，都會對她有初戀的感覺，我還同幾個朋友說，不如搞個歌迷會。（你做會長？）又不用。其實第1集我已經覺得她很正，到唱《戀愛預告》更唱出少女味道，非常欣賞。」JW叫他放過Chantel，坤哥笑稱對Chantel絕無非分之想，兩人相差16年，純粹以Uncle角度去欣賞對方，「她對我來說只是一張白紙，只能遠觀，她好我便好。希望將來都有個咁sweet的女兒」。

坤哥又自爆曾在公司撞見過對方，但當時很怕醜不敢打招呼，自言很耐未試過追星的感覺。

吳若希自爆最怕伍樂城

吳若希再亮相《勁歌金曲》，今次唱新歌《只想你記得》並接受點評。她表示最緊張並非被評歌藝，而是見到熟人，「我第一次緊張是見到伍樂城，他是我伯樂，當年入行是他幫我試音，很嚴肅又惡，我錄第一首歌被他鬧足半年，我不怕無人like，最怕伍樂城」。

另一名同樣令她緊張的人是恩師李璧琦，她當時跟李璧琦學唱歌兩年才出道。無綫高層杜之克將於9月離職，吳若希感到不捨，讚對方是很好的人，又大方，自爆曾有兩年叫錯杜生的英文名，但他不但沒生氣，還很照應她。當她得知叫錯時，自覺樣衰到一個頂點。她又感謝杜生給她機會拍《多功能老婆》，稍後會拍對方主理的合拍劇，未知杜生離職會否影響新劇拍攝。