【開箱】《我的上流世界》 豪門媳婦的謊言鬥爭

一入豪門深似海

新劇由《三流人生》李娜靜執導、《請融化我吧》白美瓊編劇，講述李寶英與金瑞亨兩名豪門媳婦，表面生活光鮮亮麗，背後其實充滿秘密與謊言，二人為了爭取自由，攜手打破一切障礙，追尋真正快樂。編導二人過往以創作喜劇為主，可是《我的上流世界》絕非搞笑，而是認真探討「一入豪門深似海」主題。劇集從兩位女主角的角度，探討媳婦如何由適應豪門生活，到決心擺脫枷鎖的過程。

故事以掌管梟遠集團的韓氏家族為背景，集團領導人韓會長與元配夫人梁純惠（朴元淑飾）育有3名子女：長子韓振昊（朴赫權飾）、二女韓振曦（金惠華飾）及么兒韓知龍（李賢旭飾），後者並非會長夫人的親生子，暗示韓會長跟其他女人所生，而女方已不在人世，家族中人均知情，其後劇情揭露，原來他亦不是韓會長的血脈。

鄭瑞賢（金瑞亨飾）是韓振昊第2任妻子，出生於富裕家庭，聰明能幹，她不介意與沒有感情基礎的韓振昊結婚，甚至成為其子韓洙赫（車學沇飾）的繼母，全因夫婿是長子，有望成為集團繼承人；著名女演員徐熙秀（李寶英飾）6年前在英國旅行遇偶韓知龍，二人結婚以後，她不惜為家庭而放棄演藝事業，更把韓知龍與初戀女友所生的兩歲兒子韓嘏俊（鄭賢俊飾）視如己出。徐熙秀成為豪門媳婦後，常被外界冷嘲熱諷，幸獲丈夫及韓會長疼惜，自覺是幸福女人。

兇殺案揭開序幕

劇集以懸疑和倒敘方式揭開序幕，支援未婚媽媽的慈善宗教團體「一神會」負責人艾瑪修女（藝秀晶飾）目睹兇殺案發生，一名女子在教堂內被殺，但未有透露死者與兇手身分；接着鏡頭回到案發前某一天，韓氏家族兩名媳婦鄭瑞賢與徐熙秀分別為了聘請家務助理和家庭教師而忙個不停，最終找來姜自慶（玉子妍飾）和金宥妍（鄭怡瑞飾），隨着二人進駐韓家，觸發連串風波。

姜自慶對韓嘏俊愛護有加，然而疼愛程度已經超越一般家庭教師，令徐熙秀感到不是味兒，甚至開始懷疑丈夫欺騙她，訛稱孩子母親已經逝世的「事實」。原來姜自慶確是韓知龍的初戀情人，亦是其子的生母，進入韓家就是為了奪回失去一切。其後揭發二人早已重逢兼舊情復熾，獲悉真相的徐熙秀激動到小產，並計劃偕繼子一起離開韓家。

鄭瑞賢身為長媳，對家中事務瞭如指掌，不僅協助丈夫事業、栽培繼子，更經常為家人收拾殘局，例如利用慈善事業掩飾患躁狂症家姑虐打公司員工的醜聞、辭去繼子喜歡的家務助理金宥妍、揭發管家周敏秀（朴成妍飾）暗中偷拍家人私隱，甚至協助徐熙秀對抗其夫及舊愛。可是鄭瑞賢並非完美，過去曾跟女畫家崔秀智（金晶和飾）拍拖的同志身分，終被家人識破，成為她的「死穴」。

兩女角剛柔互調

別以為《我的上流世界》講述豪門恩怨，便跟港劇如《溏心風暴》或《家好月圓》一樣「狗血」，其實不然。雖然《我》劇集合政治婚姻、富二代戀上窮家女、兄弟爭權及老公出軌等情節，但因劇集以媳婦角度出發，妯娌互相幫助，最終逃出豪門，並探討她們表面風光，背後心酸的故事。比起「狗血」橋段，其實更加可觀。

兩位女主角的演技成為全劇最大賣點，李寶英角色難度甚高，在劇集前半部分，她演活一個樂觀善良的妻子和繼母，一直以為自己不是豪門怨婦，因為她得到丈夫與繼子的愛，加上情同姐妹的長媳，生活幸福快樂。直至她揭開姜自慶的身世，才知一直受騙，開始武裝自己，逐漸露出兇狠表情。

金瑞亨近年角色都以冷酷為主，新劇角色同樣理性堅強，隨着劇情發展，她似乎不再裝酷，而是坦誠面對所愛。兩個女主角，一個由柔變剛，另一個由剛變柔，對比相當有趣，而且拿揑準繩。