為輕度智障胞姊行善 方紹聰赤腳籌款回饋機構

奶仔透露一年前已開始訓練赤腳步行，未有教練前，雙腳損傷及起水疱。問到可有藝人朋友和他一起參加？他表示何廣沛和郭子豪答應參加，但仍要看有沒有檔期。

Carman自封「慳嘉敏」

Carman和Odi也想參加，赤腳步行一段路，不擔心受傷，她們說：「我們跳開舞，雙腳生晒繭，腳底皮夠厚。」Carman近日被指受《全民造星III》帶挈，半年吸金6位數字，轉投邵氏即慳住使，買平衫搭巴士，Carman稱一向慳家，大家都叫她「慳嘉敏」，並說：「參加《造星》時未必有6位數進帳，這段時間比較努力，希望未來會有6位數字收入。」Odi透露公司要她們跑數7位數，Carman說：「我掙到7位數就做老闆，我有自家品牌，在網上賣衫和帽，有錢就發大來做，開間舖頭仔。」

記者：柯美