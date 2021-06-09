《造美人》首集7參賽者登場 黑馬胡靄琪「新樣」網上泄密

身兼主持兼評判的強尼稱OK的言行「刻意」，並說：「其實她築起圍牆保護自己，怕被人看到內心。 」OK順利入圍，叮囑她一定要聽專家意見，最重要是聽自己內心的說話。 網民大讚強尼果然是「全能強尼」，他對OK的分析好透徹。

參賽者需「清理」社交網

參賽者跟製作組有協議，她們改造後的「新樣」要暫時保密，保持神秘感。大部分參賽者也將社交平台「清理」，但OK卻不慎泄密，日前她以「新樣」跟朋友合照，淡妝的OK樣子清秀，真的不俗。節目監製曾昭隆對OK泄密，笑說：「佢係世外高人，沒法子。」

節目安排一班素人成為「Mean精團」，以毒舌批評一班未改造的參賽者，財經專欄作者渾水（黃兆祺）參與其中，曾昭隆稱「Mean精團」是工作人員找身邊直腸直肚的朋友參加，只在初選出現。

娛樂組