無綫副總經理杜之克9月離任 陳展鵬：不方便講 林夏薇：做好本分

陳：老婆嫌牀戲吊癮

陳展鵬、林夏薇與馮盈盈昨日宣傳劇集《逆天奇案》，席間公布該劇第21集於7天跨平台總收視達28點，成為「2021年兩線劇集單集收視冠軍」。對於杜之克離職，陳展鵬表示未收到通知，不方便發表意見。可擔心影響《逆》劇開續集？陳展鵬表示這是他多年來首部合拍劇，加上在內地受歡迎，當然希望原班人馬開拍續集。林夏薇稱演員最重要做好本分，會否開續集要看公司安排。馮盈盈表示有看報道，但她只是小職員，跟杜之克少接觸。

《逆》劇日前播出陳展鵬酒後糊塗「上錯牀」，與馮盈盈發生關係，他說太太單文柔都有看並嫌少，覺得很吊癮。馮盈盈則被網民冠上「國民妖精」稱號，她笑言能引起討論都算成功，「自己從中都叨了光，『國民』認受度好像很高，故不介意這稱號，有好過無」。她亦開心因這牀戲帶挈成為內地熱搜及粉絲數目上升。

馮盈盈打包鮑魚為環保

有傳馮盈盈在節目中又食又拎，更叫助手打包場內的鮑魚，她先澄清傳言的資料有錯，當時她是拍《天天開運王》而非《 big big shop感謝祭》，「我不會沒禮貌，當住那麼多人面前拎貨」。

馮盈盈承認有帶備膠盒裝食物，因每集都煮很多食物，台前幕後都覺得丟去很浪費，做人要有衣食，所以她不覺得有錯，「當時我還未食素，還有拎其他食物，不止鮑魚，工作人員都有拎」。她稱出發點是為環保，故不會因有人講而改變。

記者：陳釗