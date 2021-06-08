溫拿林子祥賀Uncle Ray榮休 曾志偉為《開心大綜藝》直播變錄影解畫

他表示「明星運動會」包括拳擊、游泳、球類及田徑項目，相信十分好睇；無綫東奧大隊已有部分出發，配合隔離政策，總數會分批派出二三十人。

無刻意調動節目撼ViuTV

無綫被指刻意調動收費平台節目《鬼上你架車》於J2台播出撼ViuTV《調教你MIRROR》，志偉說：「不應該話我們特登去打，而是有些節目在MyTV SUPER播完會安排在免費台播，因無綫晚上11時播新聞，發覺客戶不看我們，也不表示會看隔籬台，所以就安排在J2台播讓觀眾多個選擇。其實無話特別打邊個，因為根本打唔到，他們也知道我們這段時間好慘，J2台要播賽馬，知道我們無得打。」

溫拿視像合體表演

阿Lam表示一定要來賀Uncle Ray榮休，並說：「如果他等多4年100歲先退休仲勁啲。不過他話100歲會開個大party，大家都等緊。」他稱疫情下很多工作煞停或押後，問可有計過收入損失多少？他說：「呢啲無計喇。現在也不會諗損失幾多，只希望大家捱得過呢幾年，或者大家去接種疫苗會更快捱過，我下星期會去打針。」

溫拿「三虎」譚詠麟（阿倫）、彭健新及陳友到場，與身在澳洲的葉智強及上海的鍾鎮濤以視像連線演出。阿倫表示認識Uncle Ray多年，當年溫拿出碟，Uncle Ray是第一個電台DJ播溫拿的歌，溫拿亦曾在電影《大家樂》與Uncle Ray合作。疫情下溫拿工作亦受影響，在美國有多個物業的陳友笑稱曾被誤會已移民當地，找他洽談到賭場登台。「三虎」前晚相約出海釣墨魚，問可擔心被質疑開船P犯限聚令？他們強調不是開船P，釣墨魚時也戴口罩及相距很遠。

《好聲好戲》畢業作收視佳

此外，前晚無綫播放由《好聲好戲》星級參賽者張振朗、馮盈盈，聯同傑出聲演總冠軍陳自瑤，以及一班專業配音員攜手聲演的荷李活電影《侏羅紀世界》，故《開心大綜藝》暫停播映。《侏羅紀世界》是《好聲好戲》畢業作，收視成績不錯，直播收視點19.6，觀眾人數逾128萬。

至於過去一星期（5月31日至6月6日）3個主要免費電視頻道翡翠台、ViuTV與香港開電視的最高收視節目，分別是《逆天奇案》直播收視點24.5、《健康要Fact Check》直播收視點3.2、《空間改造王》直播收視點3.8。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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