疫下開拍港產寶萊塢愛情片 導演Sri Kishore稱似打游擊 陳欣姸打開成家宏心扉 親熱唔尷尬

記者：林蘊兒、柯美

攝影：劉永銳

本身任職跳舞老師的Sri，在印度曾執導3部電影，借自己一段真實的印港愛情故事為創作靈感，拍攝他首部港產寶萊塢電影《我的印度男友》，由成家宏及陳欣妍擔任主角。身為印港婚姻的真實寫照，Sri衝破兩地文化、背景、信仰、生活習慣的差異隔膜，全靠與太太互相尊重維繫良好關係。

Sri說：「我們雙方的家長都好開心成為一家人，縱使各方面有很多差異，最緊要懂得彼此尊重及了解，例如農曆新年，會跟太太去拜年派利市。換轉在印度人的重要節日，她亦會跟我去寺廟參拜。太太識煮印度菜，每年我們帶兒子回印度探親，過了排燈節（Diwali）才回港。兒子現已6歲大，就讀本地傳統學校，能聽、寫及講流利中文，他會教我廣東話。」

提到印度疫情嚴峻，Sri的親人居於當地，唯有每日致電雙親問候情况；由於當地的戲院因疫情關閉，父母要等電影明年在印度上映才能欣賞。

搵投資者處處碰壁

有拍寶萊塢經驗的Sri，刻意將印度電影常見的載歌載舞和香港的著名地標連結，注入喜感、豐富色彩及愛情、親情等元素融於電影。加上印度和香港演員聯手演繹，表面看似簡單，實際遇到不少考驗才能成事，他說：「當初籌集資金是一個問題，因為無論是香港，還是印度投資者對港產寶萊塢電影都沒有信心，明白他們不敢冒險，我做好計劃書，最少找過10個投資者傾，等了很久才回覆拒絕。後來有次跟香港朋友食飯聊起，他竟然對劇本有興趣，願意投資，真是很意外和感恩。」

Sri面對另一難題是去年開拍，撞正香港疫情最嚴峻時，預先計劃好的外景地點，因限聚令需臨時取消或改動，情况如打游擊，他說：「有一幕戲想在中環街頭拍，原定150人一齊跳舞，但是因為限聚令最後減至55人，還要4個人一組，每拍完一個鏡頭，大家便要即刻戴上口罩，好彩沒有劇組人員受感染。拍攝時有市民在旁投訴，我們唯有快速完成。」他從未見過尖沙嘴、銅鑼灣或中環等地方，可以靜到沒有人行街，令拍攝過程順利又有種冷清感，有得亦有失。

每日都有新挑戰

男女主角成家宏和陳欣姸一度擔心電影未能如期開拍，每日開工都面對很多突發問題要識執生。陳欣妍說：「每日都不知下一個景能否順利完成，像西環泳棚打卡熱點，由於要趕及在太陽下山前完成，需要和現場排長龍的打卡之友解釋和溝通，幸得他們體諒，讓我們先拍攝。每日都是挑戰，但愈是挑戰，就愈發覺一team人好有火，好團結。」

成家宏討厭被叫「阿差」

電影講述成家宏飾演的Krishna跟父親從印度移居香港，因被歧視而不喜歡香港。現實中印度裔的成家宏在香港土生土長，講得一口流利廣東話的他稱從沒被歧視，有佷多香港朋友還對他很好。

印度現在疫情嚴重，朋友都很關心他在印度的親戚。不過他最不喜歡別人稱呼他們做「阿差」，成家宏說：「不是我朋友，是在球場踢波時，試過被一些不認識的人叫『阿差』，知道很多人這樣叫我們，不過不算歧視，是稱呼上覺得不尊重，其實可以叫聲『朋友』，但不要歪歪哋講。（聽到會不開心？）不想聽到，因為好似取笑我們，我會嬲。」

陳欣妍主動打破隔膜

陳欣妍與成家宏在戲中獻出彼此的銀幕初吻，均表示十分難忘。陳欣妍為了與成家宏混熟，拍親熱戲時沒那麼尷尬，甫開工就主動撩對方傾偈，追問情史，藉此打破隔膜，更爆成家宏中學時已拍拖。

成家宏透露初戀情人是香港人，拍拖5年分手，現在女朋友同是印度裔。問他是否像戲中一樣，因文化差異而分手？他否認說：「只是合不來，愛情無分國界，我住在香港有選擇，不似印度舊式家庭，到適婚年齡，要由父母安排婚事，我愛一個人，想結婚就結婚。」

化妝：Ada Ling （陳欣姸）、Karan Cholia（成家宏）

髮型：Keith Ma @Salon Trinity（陳欣姸）、Karan Cholia（成家宏）

服裝：indiindia.hk（陳欣姸）、H&M（成家宏）