故友追思會 古天樂悼念：真正強者 孫慧雪盼為陳積榮完成遺願

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

陳積榮（Jeff）的追思會及安息禮拜昨日在尖沙嘴聖安德烈堂舉行，儀式完成後，靈柩奉移歌連臣角火葬場火化。古天樂、張敬軒、胡定欣及無綫第26期藝員訓練班也送上花牌致哀；Jeff的大學同學及好友駱振偉、容羨媛、孫慧雪、謝珊珊、鄧永健及關浩揚任治喪委員，憶述與Jeff生前的點滴時仍難掩哀傷。

孫慧雪表示與Jeff由訓練班至今已相識16年，她將會跟數名好友，為Jeff生前寫下關於藝訓班故事的劇本，完成為電影作品，她說：「Jeff女友於8月舉行相展悼念男友，希望分享正能量，令患病的人不要放棄。Jeff在抗病的一段時間感受到好多愛，多謝大家對他的關顧。」

駱振偉：Jeff永遠照顧別人感受

駱振偉哽咽說與Jeff的回憶並非在工作上，而是一起打麻將和玩，看到舊照盡是開心回憶，他說：「Jeff是一個充滿能量的人，睇相一定會見到他，大家會很懷念他，他永遠照顧別人感受多於照顧自己感受；打這場仗就是希望其他打緊仗的人得到支持。」Jeff的紀念冊由藝訓班同學鄧永健統籌，他希望大家記住Jeff的好。

武指陳中泰：有你這弟弟感驕傲

Jeff的紀念冊是他的成長回憶，有童年照、跟家人的生活照，以及帥氣的騷肌照，留下美好的回憶。紀念冊的後半部是家人與朋友的悼念，他的大哥是知名武術指導陳中泰，他寫道：「細佬，你是我心裏真正的英雄，是我見過所有人當中最勇敢的一位，我有你這個弟弟而感到驕傲！」TVB藝人容羨媛記下最後一日到醫院探Jeff的情景，說一直以為他會康復，Jeff睜大眼望住她時，她唱歌又跟他傾偈。以後Jeff會成為他們的守護天使，永遠在身邊。古天樂封Jeff是「真正強者」，知道他得到頑疾後從沒有放棄，是真正的強者，願他去到另一國度，繼續發光發亮，永遠懷念！

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