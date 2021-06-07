【開箱】《隨性世代》 17歲編劇寫出同代人故事

高中生難題

全劇8集的《隨性世代》，每集約半小時，講述加州一所高中，參與GSA（同志與非同志聯盟）的幾名學生，在性取向、感情、友情各方面的成長歷程。Chester由祖母照顧，既是水球校隊中堅分子，學業成績亦優異。他是公開出櫃的同志，經常因奇裝異服受學校罰，對輔導老師Sam一見鍾情。跟Chester很要好的轉學女生Riley，熱愛攝影，也蠻有天分，看似對性很隨便，其實對自己的性向仍在摸索階段。Greta是墨西哥移民第2代，母親剛被遣返，她在同學之間顯得有點害羞，對Riley很有好感。Naomi與Nathan是龍鳳胎，後者喜歡Chester，很想出櫃，母親Megan卻異常保守，而且拒絕了解孩子的真正需要。Naomi與孿生弟弟不時爭執，但兩人到要緊關頭總是同仇敵愾。黑人少女Ariana由兩名男同志撫養長大，跟Naomi最老友，又戀上Nathan。Delilah是女權分子，跟Naomi與Ariana最要好，經常結伴同行。

沒任何批判

劇集一開首，就是Naomi、Ariana與Delilah放學後在商場閒逛；其間，Delilah肚痛上廁所，以為是經痛，怎料穿了羊水，讓門外等候的Naomi大驚。之後每集開首幾乎都是她的分娩過程，然後再回憶衆人過去3個月之間發生的事，包括Nathan的大家姐舉行婚禮，他忽然在致辭時出櫃，不知所措下更跳海，要Chester拯救。GSA的學生及導師出發到三藩市，除了看紀錄片《火燒巴黎》（Paris is Burning）之外，還會參與討論，中途旅遊巴卻死火，他們要在汽車旅館投宿，變成衆人互相表白的一個晚上。結果Greta與Riley鬧翻，Chester向Sam示愛不遂，還無故打破了火警鐘被罰停課。

劇中對這些青少年的行為，例如未婚產子、自殺、外在形象、跨性別雙性聯同性戀、一夜情、能否融入社群，甚至無家可歸與對氣候轉變的看法等，都沒任何批判，反而有些場口帶來感動瞬間；譬如Chester求愛不遂加上被罰停課後十分沮喪，放棄了向來的標奇立異服裝，返璞歸真的他，同學反而不慣，甚至有幾個男生脫掉上衣，然後呼籲同學一起脫，繼而共舞，在喧鬧之間似是要喚醒本來活力充沛的靈魂在「休克」中再次回歸。參與GSA三藩市之旅的，還有長得蠻好看的男生Cooper，女生都好奇他到底是否同性戀，Cooper後來解釋他是直男，衆人反問為什麽要參加GSA？Cooper稱妹妹最近向父母自白是同志，家裏因而鬧到天翻地覆，他想多了解這方面的事，再跟家人溝通，女同學聞言都覺得他是暖男。

父女檔拍劇

《隨性世代》創作人丹尼班尼斯（Daniel Barnz）拍過《美女與野獸：新世紀激情篇》等電影，其現年19歲的女兒瑟達班尼斯（Zeldal Barnz）撰寫劇本。丹尼一直鼓勵女兒創作，現在是耶魯大學新鮮人的瑟達，寫此劇時才17歲，她沒想過能拍成劇集，只想記下一些故事，「我只想看到熒幕上的自己及朋友都得到準確、真實及公平的描述」。丹尼說這正好是一個教育機會，讓女兒認識他和同志伴侶賓班尼斯（此劇監製之一）的日常工作，當時根本沒想過美國HBO Max願意發行，他們只是想在過程中協助瑟達把一個概念、故事逐步變成劇集。