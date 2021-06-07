電單車司機疑衝紅燈肇事逃逸 《失蹤罪》麗莎班尼斯車禍危殆

據《紐約郵報》報道，事發在當地時間上周五黃昏6時半左右，麗莎班尼斯原本相約妻子Kathryn Kranhold及友人到林肯中心附近晚餐，當她橫過阿姆斯特丹大道的十字路口時，一輛紅黑色電單車涉嫌違反交通規則的情况下，「衝紅燈」撞向麗莎，令她當場倒地，頭部重創，電單車司機更肇事逃逸。

Kathryn在車禍翌日表示，當晚由於麗莎遲到，於是不斷致電給她，最後由醫護人員代為接聽，才得悉麗莎撞車送院，「她的情况仍然危殆，醫生表示要觀察多幾日」。原本居於洛杉磯的麗莎，獲邀參演舞台劇《The Niceties》而飛抵紐約，亦是疫情以來首次出行，結果出師不利。

紐約警方證實，上周五收到求助電話，當醫護人員接報到場，發現一名65歲女子倒臥在阿姆斯特丹大道，頭部嚴重受創，於是送她到附近醫院搶救，情况危殆。至於肇事司機目前仍然在逃，暫時未有人被捕。

與湯告魯斯合演《花心情聖》

1955年生於俄亥俄州的麗莎，舞台劇演員出身，曾演《謠言》、《上流社會》等作品，其後轉戰荷李活，較為人熟悉的電視劇包括《六呎風雲》、《性愛大師》。她在電影《失蹤罪》扮演女主角露莎雯佩克（Rosamund Pike）的母親，亦曾跟湯告魯斯（Tom Cruise）合演《花心情聖》。