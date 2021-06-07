調動收費台《鬼上你架車》J2播撼ViuTV

無綫副總經理曾志偉曾表示，ViuTV跟翡翠台的收視有大距離，ViuTV節目題材偏門，論收視只可跟J2相比。有見及此，今晚翡翠台11時播晚間新聞不變，戰線移往J2。《鬼上你架車》由方力申及唐劍康（當奴）主持，每集邀請不同嘉賓，齊齊在車上講鬼故事。

方力申昨晚出席《開心大綜藝》直播時表示，myTV SUPER的收費節目如受歡迎都會改到J2播放，已非首次。他說︰「我們當然想更多人看到節目，如由收費台變為免費台播出，我和當奴當然很開心，也對得住現身節目的嘉賓。（知否節目調到J2播？）我當然不知道。（會否怕友台節目收視比你好？）不怕，我是運動員，屢戰屢敗，屢敗屢戰，輸多過贏，做好自己就得。我已做好了，節目已拍完。」他又透露《鬼上你架車》籌備添食拍第2輯。

記者：林祖傑