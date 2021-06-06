榮升外婆緊張過自己生 余安安興奮：孫仔似我鬈髮

余安安笑稱擔心抱孫會抱到不捨得放手，又形容孫仔隔代遺傳似自己，「他眼睛似媽咪，好活躍又動作多多。他有一頭鬈髮，我又是鬈髮，所以似我，他好得意、好笑」。余安安按傳統封了大利市和送補品給女兒，雖然已請陪月照顧，但如果女兒不介意，她樂意幫手湊孫。

方力申：教麥明詩游泳舉手之勞

自稱單身的方力申今次邀請父母亮相，已預了被主持問他感情及何時結婚的問題，笑稱感覺似逼供，「我都40歲人，請得父母一齊來做節目，都預了講我結婚的問題。會任他們自由發揮，錄完最多叫監製刪剪」。提到麥明詩近日在社交平台上載泳裝照表示喜歡游水，小方之後留言可一對一教她。小方說：「我有聯絡麥明詩，因身邊任何朋友只要喜歡游水，我一定願意分享，例如小肥和丁子高。所以我問她有沒有興趣一對一上技術改進班，其實我只需從旁指導，花一兩小時就可以，都是舉手之勞，不過暫時未約好。」對於有網民提議陳瀅和麥明詩可以一齊跟小方學游水？小方覺得莫名其妙，認為分開教比較好。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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