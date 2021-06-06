計劃酒店staycation賀30歲生日 陳凱琳暑假停工享受親子樂

叫老公鄭嘉穎毋須送驚喜

疫情不能出埠，陳凱琳計劃到酒店staycation，因玩完不需要自己執拾。老公鄭嘉穎會否送驚喜？她說：「已對他說毋須給我送驚喜，最重要彼此了解對方需要。他未試過為我整蛋糕，其實整蛋糕是我強項，他和兒子生日，都是由我親手炮製生日蛋糕。我入行後才開始學整，因拍劇壓力好大，想做一些不用跟別人溝通及說話的事，便想到一個人躲起來整蛋糕就最好不過，我很享受過程。」

陳凱琳暫沒想過開舖，因經營一間店舖並不簡單，很花時間，現在又有自己的工作。她透露《日日媽媽聲》已錄影最後一集，之後會休息一段時間，專心陪兩個兒子。是否被兒子投訴？她說沒有，但暑假將至，想留在家中陪伴他們，找些親子節目。會否一齊整蛋糕？她表示之前試過跟大仔一齊整，大仔只負責落材料，都整到好污糟。

記者：柯美