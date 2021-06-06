《Chill Club》演唱會 逾百姜糖舉燈牌造勢 姜濤小休復出消瘦欠笑容

Ian粉絲提早送生日祝福

演唱會開始前，場外聚集了約30名Ian粉絲，他們高舉燈牌，為本月9號28歲生日的Ian提早送祝福，齊聲歡呼道：「陳卓賢，生日快樂，good show！」昨晚場館容納約1100名觀眾，全場爆滿，姜濤的「姜糖」聲勢最勁，場館內逾百姜糖舉燈牌，大呼口號為姜濤造勢。8時17分演唱會開始，林二汶打頭陣出場，演唱《最後的信仰》揭開序幕，她連唱3首歌，接着林家謙、姜濤及Ian齊登場。他們合唱《The Best is Yet to Come》，全場歌迷狂呼。

姜濤自5月MIRROR演唱會後，休息了一段時間，昨晚再踏上舞台，他看似消瘦了，沒甚笑容。

之後Ian上場唱《鯨落》、《想自由》及《DWBF》，他解釋挑選《The Best is Yet to Come》合唱原因：「為什麼揀此歌？因我們3人站在台上，是上年度Chill Club選出來大家心目中的男歌手，其實還有好多upcoming、有才華、值得大家注視歌手。沒有最好，只有更好，愈做愈好，希望大家支持和留意新的歌手。」

據大會節目程序，林二汶、Ian、Serrini與姜濤各佔3首獨唱歌，林家謙與李幸倪則各唱兩首獨唱歌。不過歌手們有不同組合表演，Ian跟Serrini合唱《致姍姍來遲的你》，又有6人大合唱、女歌手合唱，林家謙則分別跟李幸倪與林二汶有合唱表演。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵